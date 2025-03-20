Зеленский о беседе с Трампом: говорили только о Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом затрагивалась лишь ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Слова Зеленского в четверг, 20 марта, привело агентство УНИАН.

«Вопрос касался исключительно станции, которая сегодня находится под временной оккупацией», - подчеркнул глава украинского государства.

«Станция не работает из-за того, что Россия абсолютно незаконно ее удерживает», - добавил он.

По словам главы Украины, затрагивался вопрос о том, «способны ли мы (украинская сторона - ред.) восстановить эту станцию».

Зеленский отметил, что там должны быть соответствующая инфраструктура, водоснабжение и технический персонал.

«Президент (Трамп - ред.) спросил: “А если будет понимание, что Америка это может восстановить?” - заявил украинский лидер. - Я ему сказал: да, если можно будет модернизировать... Мы готовы это обсуждать с вами. Но мы говорили исключительно об одной станции, которая находится под временной оккупацией России».

Трамп хочет управления США над четырьмя АЭС

Между тем Трамп утверждает, чтобы из соображений безопасности США могли бы взять на себя управление четырьмя атомными электростанциями в Украине, передало агентство dpa.

Госсекретарь США Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майкл Уолц передали слова главы Белого дома от 19 марта о том, что передача АЭС в собственность Соединенным Штатам была бы лучшей защитой для энергетической инфраструктуры Украины.