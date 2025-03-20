За последние шесть месяцев 15% предложений по зарплатам превышали отметку в 3000 евро, а 3% предложений достигали хотя бы 5000 евро, как показал свежий обзор портала трудоустройства CVKeskus.ee. Какие навыки работодатели ожидают от кандидатов за такую высокую зарплату?
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Самые высокие зарплаты: за какие навыки предлагают большие деньги?
Самую высокую зарплату предлагают работодатели в IT- и продажах, где предложения по зарплате могут достигать 10 000 евро и выше. В продажах высокая зарплата связана с бонусами за продажи, а в IT-секторе такие суммы предлагаются для специфических должностей.