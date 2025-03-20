Переживший тяжелое падение прыгун с трамплина объявил о завершении карьеры

Травма, изменившая его жизнь, произошла в декабре 2023 года в швейцарском Энгельберге – одном из культовых мест для прыжков с трамплина. На этапе Континентального кубка Ринген потерял контроль над прыжком и приземлился лицом вниз на склон. Длина того рокового прыжка составила 113 метров…

В результате падения у Рингена диагностировали сотрясение мозга, множественные внутренние кровоизлияния, перелом бедра, а его лицо было серьезно повреждено. Единственным «плюсом» в этой ситуации можно считать то, что сам спортсмен не помнит момента падения.

Дни, недели и месяцы после аварии стали для Рингена настоящим испытанием – ему пришлось пройти длительную реабилитацию, чтобы вернуться хотя бы к нормальной жизни.

Сначала он надеялся, что однажды сможет снова подняться на трамплин, но теперь окончательно смирился с тем, что в профессиональный спорт больше не вернется.

«С момента той страшной аварии прошло уже больше года, и большую часть 2024 года я провел прикованным к постели. Хотя мое восстановление проходит нормально, я понимаю, что мое тело еще долго не будет готово к профессиональному спорту, если вообще когда-либо будет. Поэтому с тяжелым сердцем объявляю, что заканчиваю карьеру», – написал Ринген в социальных сетях.

Хотя на самом высоком уровне он так и не смог закрепиться, в его активе есть 18-е место на этапе Кубка мира в родном Хольменколлене. Всего за 16 стартов в Кубке мира он набрал 36 очков.