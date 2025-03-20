Как считает эксперт по энергетике Марко Алликсон, как крупные, так и бытовые потребители со временем научатся оптимизировать расход электроэнергии, что снизит вероятность отрицательных и нулевых цен и, как следствие, волатильность цен на электроэнергию, пишет Rus.ERR.
Эксперт: нулевые и отрицательные цены на электроэнергию станут редким явлением
На прошлой неделе финская служба новостей Yle написала, что в Финляндии биржевые цены на электроэнергию с нулевыми или минусовыми значениями скоро уйдут в прошлое, поскольку участники рынка научились эффективно использовать часы низких цен на электроэнергию, включая предприятия централизованного теплоснабжения, котельные которых работают в периоды отрицательной цены.
Комментируя влияние финских тенденций на эстонский рынок электроэнергии, член правления фирмы Baltic Energy Partners Марко Алликсон рассказал ERR, что очень низкие и даже отрицательные биржевые цены на электроэнергию были вызваны в первую очередь избытком неуправляемой возобновляемой энергии, и в Финляндии в прошлом году ее было гораздо больше, чем в Эстонии.
По словам Алликсона, во избежание отрицательных цен финские и эстонские производители возобновляемой энергии используют решения, позволяющие сократить выработку.
По его оценке, в будущем рынок научится работать таким образом, чтобы снизить вероятность отрицательных или нулевых цен, и результатом этого станет, в частности, меньшая волатильность цен на электроэнергию, но до существенного снижения волатильности цен, безусловно, пройдет несколько лет.