Оппозиция критикует коалиционное соглашение. Ляэнеметс: просто не верится, что приходится это читать!

«Честно говоря, действительно страшно. Страшно, потому что это коалиционное соглашение, самое правое коалиционное соглашение за всю историю Эстонии. Оно разрушает и подрывает основы социального благополучия. Из него становится ясно, о чем предпочли умолчать, и какую роль раньше играли социал-демократы», - заявил Ляэнеметс.