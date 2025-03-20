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Оппозиция критикует коалиционное соглашение. Ляэнеметс: просто не верится, что приходится это читать!

Перевод: Ева Ойжинская
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Лаури Ляэнеметс.
Лаури Ляэнеметс. Фото: Konstantin Sednev

Представители оппозиционных партий раскритиковали проект нового коалиционного соглашения правительства. Лидер Социал-демократической партии и бывший министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс считает этот документ пугающим, а председатель фракции Центристской партии Лаури Лаатс отмечает, что в нем не указано, как правительство планирует решать существующие проблемы.

«Честно говоря, действительно страшно. Страшно, потому что это коалиционное соглашение, самое правое коалиционное соглашение за всю историю Эстонии. Оно разрушает и подрывает основы социального благополучия. Из него становится ясно, о чем предпочли умолчать, и какую роль раньше играли социал-демократы», - заявил Ляэнеметс.

По его словам, в предыдущих коалициях социал-демократы отвечали за образование, систему здравоохранения, охрану природы и экологические вопросы, развитие регионов, а также за обеспечение благосостояния граждан. «В новом коалиционном соглашении об этих пяти вопросах не сказано ни единого слова», - сказал лидер социал-демократов.

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