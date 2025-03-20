В США двух 16-летних девушек, пропавших у побережья Флориды во время прогулки на сапборде, нашли живыми спустя 16 часов.
ВИДЕО ⟩ Сильный ветер унес девушек в открытый океан на 16 часов
Поисковые вертолеты с прожекторами несколько раз пролетали буквально в нескольких метрах от подростков, однако спасатели сумели заметить их лишь через 16 часов.
Тем не менее, оказавшиеся в беде 16-летние американки сумели выжить ночью в открытом океане, передает msn.com.
Инцидент произошел в понедельник, когда девушки отправились на сапборде из города Сидар-Ки к одному из близлежащих островов.
Когда к назначенному времени они не вернулись, на поиски были направлены спасатели.
Поисковая операция продолжалась всю ночь, и только во вторник утром в 8:30 подростков удалось обнаружить.
По данным шерифа округа Леви, девушек нашли сидящими на сапборде.
Они были сильно замерзшими, в царапинах и ссадинах, но в целом в порядке.
Спасатели считают, что их сапборд унесло в открытое море из-за сильного ветра и волн, из-за чего они оказались далеко за мелководьем у побережья Сидар-Ки.
В итоге подростки дрейфовали в юго-восточном направлении, пока не приблизились к берегу примерно в 22 километрах от Сидар-Ки.
«Девушки провели ночь в невероятно тяжелых условиях. Они поразительно сильные и выносливые», – заявил представитель местной полиции.