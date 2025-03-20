Представитель США дает России шанс улучшить свои позиции - просто так, без каких-либо условий, требуя снять все санкции до того, как Россия предпримет какие-либо шаги с своей стороны, - говорит эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Можно представить, как российские чиновники, манипулируя США, наслаждаются своей работой
Представитель президента Трампа, Уиткофф, заявил, что соглашение о перемирии может быть достигнуто в течение нескольких недель. По его словам, в ходе телефонного разговора президентов был согласован процесс достижения такого соглашения. Он также выразил мнение, что встреча между президентами вполне возможна, и что в случае подписания перемирия могут быть сняты санкции с России.
Не столь важно, является ли это попыткой уговорить Россию продолжить переговоры или просто желанием представить президента США успешным в глазах общественности. США предоставляют России шанс улучшить свою позицию в переговорах без каких-либо предварительных условий с российской стороны.
По какой-то причине Уиткофф посчитал необходимым рассказать, как российская армейская ПВО выполнила указание президента России и сбила свои собственные дроны, которые атаковали Украину. Можно только представить, как российские чиновники, занимающиеся манипуляциями Уиткоффа, наслаждаются своей работой.
Президент Украины сдержанно прокомментировал свой вчерашний разговор с президентом США. Зеленский рассказал о том, как будет реализовываться ранее согласованный план перемирия. По его словам, США в первую очередь сосредоточены на том, чтобы добиться прекращения атак на энергетические системы. В СМИ пытаются оказать давление на Россию, чтобы она передала Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины. Вчера президент Украины заявил, что президент США высказал готовность участвовать в восстановлении работы этой электростанции.
Зеленский заявил, что Украина всегда будет отвечать, если Россия продолжит воздушные удары.
Президент Трамп, в свою очередь, сказал, что переговоры были очень хорошими, но все подробности расскажут госсекретарь Рубио и советник по национальной безопасности Уолтц. Можно предположить, что президент Трамп осознает, насколько сложна ситуация.
Взрывы на территории Украины и России
После телефонного разговора между двумя президентами Россия нанесла удар по Украине, выпустив 145 дронов, две баллистические ракеты «Искандер» и четыре ракеты из системы ПВО С-300.
Сегодня ночью российская армия продолжила масштабные атаки иранскими дронами. Согласно предварительным данным, также использовались ракеты. Основными целями снова стали небольшие города, где, вероятно, система противовоздушной обороны не столь развита. Наибольшее количество попаданий было зафиксировано в Кропивницком, где пострадали восемь человек.
Украинская армия ответила ударом по российскому городу Энгельс, где был успешно поражен склад нефтепродуктов. В Энгельсе расположена одна из крупнейших российских баз стратегических бомбардировщиков, и этот склад используется для их обслуживания. Украинские дроны уже наносили удары по этому объекту ранее.
В социальных сетях России вчера появились фотографии горящего нефтяного насоса на трубопроводе в Северном Кавказе. Этот трубопровод, скорее всего, не будет использоваться в ближайшие месяцы, что приведет к снижению экспорта российской нефти через черноморские порты.
Сегодня президент Украины сообщил, что в вооруженные силы поступила новая партия истребителей F-16. Это, скорее всего, небольшое пополнение, а не значительная партия самолетов. В то же время Россия распространила ложную информацию о якобы сбитом F-16 в Сумской области.
Ситуация на фронтах
Активность российских войск на фронтах оставалась на уровне предыдущих дней. На данный момент можно сделать вывод, что интенсивность наступления российской армии в сравнении с последними двумя месяцами прошлого года стабильно в два раза ниже, и за это время Украине не удалось существенно продвинуться вперед.
- В Курской и Сумской областях продолжаются атаки российской армии, сопровождаемые активной информационной войной. В основном через российские социальные сети распространяется информация о том, что российские войска продолжают наступление на территорию Сумской области. Представители украинской армии опровергают эти сообщения.
- Поскольку российская армия проводит атаки небольшими диверсионными группами, нет оснований сомневаться, что они не смогут создать устойчивые позиции. Украина, в свою очередь, предоставила визуальные подтверждения уничтожения поставленных из Северной Кореи артиллерийских систем. Сообщений о вовлечении северокорейских солдат в боевые действия в последние недели не поступало.
- На направлении Харькова продолжаются позиционные бои. Российская армия продолжает попытки наступления на города Купянск и Лиман на севере Донбасса. В последние дни российская авиация значительно усилила удары по контролируемому Украиной городу Славянск. На направлении Сиверск идут менее интенсивные позиционные бои. На всей линии фронта значительных изменений не произошло.
- В районе Бахмута российские атаки в районе Часов Яра были относительно сдержанными. В Торецке продолжаются интенсивные бои. Так как позиции часто переходят из рук в руки, можно сказать, что в последние дни бои ограничиваются передвижениями в серой зоне.
- На направлении Покровска российское командование пытается увеличить темп атак, но не смогло остановить контратаки украинской армии. Существенных изменений на линии фронта нет. Более активными стали российские атаки на юго-запад от Донецка, но они не принесли результатов.
- В районе южного фронта продолжались активные атаки на населенные пункты Гуляйполе и Орехов. Линия фронта остается без изменений.