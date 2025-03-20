РАЙНЕР САКС Можно представить, как российские чиновники, манипулируя США, наслаждаются своей работой

Президент Трамп, в свою очередь, сказал, что переговоры были очень хорошими, но все подробности расскажут госсекретарь Рубио и советник по национальной безопасности Уолтц. Можно предположить, что президент Трамп осознает, насколько сложна ситуация.

Взрывы на территории Украины и России

После телефонного разговора между двумя президентами Россия нанесла удар по Украине, выпустив 145 дронов, две баллистические ракеты «Искандер» и четыре ракеты из системы ПВО С-300.

Сегодня ночью российская армия продолжила масштабные атаки иранскими дронами. Согласно предварительным данным, также использовались ракеты. Основными целями снова стали небольшие города, где, вероятно, система противовоздушной обороны не столь развита. Наибольшее количество попаданий было зафиксировано в Кропивницком, где пострадали восемь человек.

Украинская армия ответила ударом по российскому городу Энгельс, где был успешно поражен склад нефтепродуктов. В Энгельсе расположена одна из крупнейших российских баз стратегических бомбардировщиков, и этот склад используется для их обслуживания. Украинские дроны уже наносили удары по этому объекту ранее.

В социальных сетях России вчера появились фотографии горящего нефтяного насоса на трубопроводе в Северном Кавказе. Этот трубопровод, скорее всего, не будет использоваться в ближайшие месяцы, что приведет к снижению экспорта российской нефти через черноморские порты.