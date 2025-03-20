Операции НАТО в Европе на протяжении почти 75 лет возглавлялись американскими четырехзвездными генералами – началось все с героя Второй мировой войны, будущего президента Дуайта Д. Эйзенхауэра.

Однако, по словам чиновников Министерства обороны США, ближайшее окружение Трампа теперь рассматривает возможность отказа США от поста верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе.

Администрация Трампа рассматривает этот шаг ка символическое изменение баланса сил в альянсе, который обеспечивает безопасность и мир в Европе со времен Второй мировой войны.

Отставной адмирал Джеймс Ставридис, возглавлявший Объединенные вооруженные силы НАТО 2009 по 2013 год, считает, что отказ США от поста верховного главнокомандующего будет воспринят в Европе как важный сигнал о предстоящем выходе из альянса.

«Это было бы политической ошибкой колоссальных масштабов, и если мы откажемся от этой роли, пути назад не будет. Мы потеряем огромное влияние в НАТО, и это будет рассматриваться как первый шаг к полному выходу из альянса», - считает адмирал.

Реорганизация военного командования происходит на фоне сокращения расходов и численности персонала в федеральном правительстве США.

Администрация Трампа ранее заявляла, что европейским партнерам следует взять на себя больше ответственности за собственную оборону.

Предполагается, что возможное решение США относительно поста главнокомандующего ОВС в Европе поставит остальные государства-члены НАТО перед выбором, кому возглавить силы альянса на континенте.

Источники в Пентагоне сообщили NBC News, что если США откажутся от своей лидирующей позиции, пять из 11 командований могут быть объединены.

Кроме того, реорганизация может включать объединение Европейского командования США с Африканским командованием или закрытие штаб-квартиры Южного командования США во Флориде — она будет объединена с Северным командованием.

Реализация плана может сэкономить до 270 миллионов долларов в первый год, что составляет всего около 0,03 процента годового бюджета Пентагона.

Ожидается, что возможное решение США относительно сил НАТО в Европе в целом приведет к снижению американского влияния на континенте.

США, таким образом, потеряют доступ к важным военно-морским и военно-воздушным базам в Италии, Германии, Польше и Испании.