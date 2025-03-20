Финляндия возглавляет рейтинг самых счастливых стран восьмой год подряд, согласно опубликованному сегодня Всемирному докладу о счастье.
Финляндия снова названа самой счастливой страной в мире: результат Эстонии может вас удивить
Всемирный доклад о счастье составляется совместными усилиями компании Gallup World Poll, Исследовательским центром благополучия при Оксфордском университете и Сетью по выработке решений в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций на основе опроса респондентов из более чем 150 стран мира.
Респондентов просят оценить свою текущую жизнь по шкале от 0 до 10, где 10 обозначает наилучшую возможную ситуацию, а 0 - наихудшую.
Эксперты в различных областях экономики и социологии производят оценку на основе 6 основных факторов: доход (ВВП на душу населения), свобода от коррупции, ожидаемая продолжительность жизни без болезней, социальная поддержка, взаимопомощь, а также свобода распоряжаться собственной жизнью.
Список формируется на основе средних значений за последние три года для каждой страны. Средний балл Финляндии в новом докладе составляет 7,736.
Другие Северные страны также находятся в верхней части списка в этом году:
- Финляндия
- Дания
- Исландия
- Швеция
- Нидерланды
- Коста-Рика
- Норвегия
- Израиль
- Люксембург
- Мексика
Коста-Рика и Мексика впервые вошли в десятку лучших.
США опустились в списке на самое низкое место в своей истории, заняв 24-е место.
Литва в списке находится на 16-м месте, Эстония – на 39-м, Латвия – на 51-м.
Россия занимает 66-е место в рейтинге, Украина – 111-е.
На последнем месте в списке, как и в предыдущем году, находится Афганистан. Второе место с конца занимает Сьерра-Леоне, а третье - Ливан.
Всемирный доклад о счастье публикуется с 2012 года. За годы его существования он также подвергался критике.
Двадцатое марта - Международный день счастья, объявленный ООН.