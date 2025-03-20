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Финляндия снова названа самой счастливой страной в мире: результат Эстонии может вас удивить

Редактор: rus.postimees.ee
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Жительница Хельсинки выгуливает собаку.
Жительница Хельсинки выгуливает собаку. Фото: Sergei Grits

Финляндия возглавляет рейтинг самых счастливых стран восьмой год подряд, согласно опубликованному сегодня Всемирному докладу о счастье.

Всемирный доклад о счастье составляется совместными усилиями компании Gallup World Poll, Исследовательским центром благополучия при Оксфордском университете и Сетью по выработке решений в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций на основе опроса респондентов из более чем 150 стран мира.

Респондентов просят оценить свою текущую жизнь по шкале от 0 до 10, где 10 обозначает наилучшую возможную ситуацию, а 0 - наихудшую.

Эксперты в различных областях экономики и социологии производят оценку на основе 6 основных факторов: доход (ВВП на душу населения), свобода от коррупции, ожидаемая продолжительность жизни без болезней, социальная поддержка, взаимопомощь, а также свобода распоряжаться собственной жизнью.

Список формируется на основе средних значений за последние три года для каждой страны. Средний балл Финляндии в новом докладе составляет 7,736.

Другие Северные страны также находятся в верхней части списка в этом году:

  1. Финляндия
  2. Дания
  3. Исландия
  4. Швеция
  5. Нидерланды
  6. Коста-Рика
  7. Норвегия
  8. Израиль
  9. Люксембург
  10. Мексика 

Коста-Рика и Мексика впервые вошли в десятку лучших.

США опустились в списке на самое низкое место в своей истории, заняв 24-е место.

Литва в списке находится на 16-м месте, Эстония – на 39-м, Латвия – на 51-м.

Россия занимает 66-е место в рейтинге, Украина – 111-е.

На последнем месте в списке, как и в предыдущем году, находится Афганистан. Второе место с конца занимает Сьерра-Леоне, а третье - Ливан.

Всемирный доклад о счастье публикуется с 2012 года. За годы его существования он также подвергался критике.

Двадцатое марта - Международный день счастья, объявленный ООН.

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