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Эксперт Экономический рост в Эстонии в этом году будет скромным, инфляция останется высокой

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Ленно Уускюла.
Ленно Уускюла. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Экономика Эстонии в конце прошлого года после длительного спада наконец перешла к росту, и как предприятия, так и частные лица в целом позитивно оценивают перспективы. Однако, по оценке банка Luminor, в этом году ожидается лишь скромный экономический рост – порядка 1%, тогда как из-за повышения налогов инфляция останется высокой – на уровне примерно 5%.

Экономический спад, который длился два года, продолжался до первого квартала прошлого года, после чего ВВП Эстонии начал расти. Рост на 0,2% во втором и третьем квартале оказался выше первоначальных прогнозов, а в четвертом квартале ускорился до 0,7%, что в значительной степени было связано с ажиотажными покупками новых автомобилей перед введением автоналога», – отмечает главный экономист Luminor Ленно Уускюла.

По его словам, несмотря на этот рост, в целом за 2024 год экономика Эстонии сократилась на 0,2%, а ВВП на душу населения уменьшился на 0,9%.

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