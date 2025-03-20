Эксперт Экономический рост в Эстонии в этом году будет скромным, инфляция останется высокой

Экономика Эстонии в конце прошлого года после длительного спада наконец перешла к росту, и как предприятия, так и частные лица в целом позитивно оценивают перспективы. Однако, по оценке банка Luminor, в этом году ожидается лишь скромный экономический рост – порядка 1%, тогда как из-за повышения налогов инфляция останется высокой – на уровне примерно 5%.