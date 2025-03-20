Экономика Эстонии в конце прошлого года после длительного спада наконец перешла к росту, и как предприятия, так и частные лица в целом позитивно оценивают перспективы. Однако, по оценке банка Luminor, в этом году ожидается лишь скромный экономический рост – порядка 1%, тогда как из-за повышения налогов инфляция останется высокой – на уровне примерно 5%.
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Эксперт ⟩ Экономический рост в Эстонии в этом году будет скромным, инфляция останется высокой
Экономический спад, который длился два года, продолжался до первого квартала прошлого года, после чего ВВП Эстонии начал расти. Рост на 0,2% во втором и третьем квартале оказался выше первоначальных прогнозов, а в четвертом квартале ускорился до 0,7%, что в значительной степени было связано с ажиотажными покупками новых автомобилей перед введением автоналога», – отмечает главный экономист Luminor Ленно Уускюла.