Кристина Каллас: я точно не предлагала урезать пенсии

«Я точно не говорила, что мы будем предлагать урезать пенсии или уменьшать индекс. Если мы будем продолжать работать по нынешней системе, то это приведет к проблемам. Пенсии никто урезать не планирует. Однако решения для долгосрочной перспективы все же нужны», - пояснила Каллас в социальных сетях.