Председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас заявила, что в эфире программы ETV «Esimene Stuudio» она не предлагала урезать пенсии, а только сказала, что первая ступень пенсионной системы в нынешнем виде не является устойчивой.
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Кристина Каллас: я точно не предлагала урезать пенсии
«Я точно не говорила, что мы будем предлагать урезать пенсии или уменьшать индекс. Если мы будем продолжать работать по нынешней системе, то это приведет к проблемам. Пенсии никто урезать не планирует. Однако решения для долгосрочной перспективы все же нужны», - пояснила Каллас в социальных сетях.