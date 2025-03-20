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Кристина Каллас: я точно не предлагала урезать пенсии

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Кристен Михал, председатель Партии реформ, и Кристина Каллас, председатель «Ээсти 200».
Кристен Михал, председатель Партии реформ, и Кристина Каллас, председатель «Ээсти 200». Фото: Sander Ilvest

Председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас заявила, что в эфире программы ETV «Esimene Stuudio» она не предлагала урезать пенсии, а только сказала, что первая ступень пенсионной системы в нынешнем виде не является устойчивой.

«Я точно не говорила, что мы будем предлагать урезать пенсии или уменьшать индекс. Если мы будем продолжать работать по нынешней системе, то это приведет к проблемам. Пенсии никто урезать не планирует. Однако решения для долгосрочной перспективы все же нужны», - пояснила Каллас в социальных сетях.

Каллас пояснила, что проблема первой ступени в том, что что через несколько лет будет невозможно покрывать такой рост индекса в бюджете только за счет налоговых поступлений от экономического роста.

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