Правительство Эстонии утвердило закрытие пограничного перехода в Нарве с 30 апреля до утра 3 мая для проведения учений Департамента полиции и погранохраны.
Правительство утвердило закрытие погранперехода в Нарве на три дня
Пересечение границы будет прекращено с 30 апреля до 7 часов утра 3 мая, передает Rus.ERR.
Решение было принято по направленному в феврале обращению Министерства внутренних дел, которое запланировало на это время проведение регулярных кризисных учений на границе.
В настоящее время погранпереход в Нарве открыт для пересечения границы пешеходами с 7 до 23 часов, на ночь работа перехода прекращается.