Правительство утвердило закрытие погранперехода в Нарве на три дня

Пересечение границы будет прекращено с 30 апреля до 7 часов утра 3 мая, передает Rus.ERR.

Решение было принято по направленному в феврале обращению Министерства внутренних дел, которое запланировало на это время проведение регулярных кризисных учений на границе.

В настоящее время погранпереход в Нарве открыт для пересечения границы пешеходами с 7 до 23 часов, на ночь работа перехода прекращается.