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Правительство утвердило закрытие погранперехода в Нарве на три дня

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Люди стоят в очереди перед погранпереходом в Нарве.
Люди стоят в очереди перед погранпереходом в Нарве. Фото: Диана Харламова

Правительство Эстонии утвердило закрытие пограничного перехода в Нарве с 30 апреля до утра 3 мая для проведения учений Департамента полиции и погранохраны.

Пересечение границы будет прекращено с 30 апреля до 7 часов утра 3 мая, передает Rus.ERR.

Решение было принято по направленному в феврале обращению Министерства внутренних дел, которое запланировало на это время проведение регулярных кризисных учений на границе.

В настоящее время погранпереход в Нарве открыт для пересечения границы пешеходами с 7 до 23 часов, на ночь работа перехода прекращается.

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