Умер легендарный владелец команды Ф-1 Эдди Джордан

Как сообщается, Джордан с 2024 года сражался с онкологическим заболеванием, причем долгое время никому не сообщал о своем диагнозе.

«С глубокой грустью мы сообщаем о кончине Эдди Джордана, кавалера ордена Британской империи, бывшего владельца команды Формулы 1, телеэксперта и предпринимателя. Он мирно скончался в Кейптауне рано утром 20 марта 2025 года в окружении семьи», - говорится в сообщении.

Стефано Доменикали, руководитель Формулы 1: «Мы глубоко опечалены известием о внезапной кончине Эдди Джордана. Благодаря своей неиссякаемой энергии он всегда знал, как заставить людей улыбаться, оставаясь искренним и ярким.

Эдди был главным героем целой эпохи Формулы 1, и его будет очень не хватать. В этот скорбный момент мои мысли и мысли всей семьи Формулы 1 с его семьей и близкими».