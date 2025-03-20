Чт, 20.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Умер легендарный владелец команды Ф-1 Эдди Джордан

Copy
Эдди Джордан.
Эдди Джордан. Фото: Owen Humphreys

Основатель и владелец команды «Джордан», участвующей в гонках на чемпионате Формула-1, Эдди Джордан скончался в Кейптауне. Ему было 76 лет.

Как сообщается, Джордан с 2024 года сражался с онкологическим заболеванием, причем долгое время никому не сообщал о своем диагнозе.

«С глубокой грустью мы сообщаем о кончине Эдди Джордана, кавалера ордена Британской империи, бывшего владельца команды Формулы 1, телеэксперта и предпринимателя. Он мирно скончался в Кейптауне рано утром 20 марта 2025 года в окружении семьи», - говорится в сообщении.

Стефано Доменикали, руководитель Формулы 1: «Мы глубоко опечалены известием о внезапной кончине Эдди Джордана. Благодаря своей неиссякаемой энергии он всегда знал, как заставить людей улыбаться, оставаясь искренним и ярким.

Эдди был главным героем целой эпохи Формулы 1, и его будет очень не хватать. В этот скорбный момент мои мысли и мысли всей семьи Формулы 1 с его семьей и близкими».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх