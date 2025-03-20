Кристьян Ярван Если бы я стал премьером, я бы взялся за три важнейшие проблемы

Проблемы, конечно, начнутся гораздо раньше: не останется работников, которые должны поддерживать государство и его функции. От системы здравоохранения до персонала спасательных служб – проблемы возникнут повсюду.

Некоторые либеральные партии предлагают простое решение для компенсации низкой рождаемости - увеличить иммиграцию, считая, что нам каким-то необъяснимым образом нам удастся справиться с этим гораздо лучше, чем всем остальным западным странам.

Другие же полагают, что лучший выход – это копить деньги на пенсию, чтобы в будущем можно было решать проблему нехватки работников в сфере ухода за пожилыми с помощью роста зарплат. Ответственный государственный руководитель не может позволить себе такой наивности.

Необходимо восстановить семейные пособия. Когда были введены семейные пособия, рождаемость третьих и последующих детей в семье (это подтверждено) выросла на 25 процентов.

Дети не рождаются ради денег - из-за нехватки средств семьи откладывают рождение детей или вовсе отказываются от него. В интересах Эстонского государства нужно поддерживать те семьи, которые искренне хотят завести ребенка и при этом испытывают финансовые затруднения.

Мое поколение должно осознавать, что в стареющем обществе неразумно рассчитывать на хорошую государственную пенсию. Здесь необходимо вернуться к изначальной цели пенсионной системы – обеспечению прожиточного минимума в старости.