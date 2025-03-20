«В своей статье я поделюсь мыслями о том, какими принципами я бы руководствовался, возглавив правительство Эстонии. Надеюсь, что при реорганизации кабинета хотя бы некоторые из них будут услышаны», – пишет вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван (партия «Отечество»).
Кристьян Ярван ⟩ Если бы я стал премьером, я бы взялся за три важнейшие проблемы
Политическое руководство Эстонии в последние годы, к сожалению, превратилось в бессмысленный спектакль, сопровождаемый пустыми лозунгами.
«Твердая рука», «жесткие сокращения», «чтение по губам» и «долгосрочный план» – это лишь несколько выражений, которые подчеркивают расхождение между словами либеральных партий и их реальными действиями.
Нынешний правительственный кризис, в ходе которого министры перекладывают друг на друга ответственность за коллективную некомпетентность, – это очередное представление в давно утратившем смысл «налоговом спектакле».
Независимо от размеров организации, ее руководитель должен четко сформулировать основные приоритеты. Какие ключевые проблемы должны быть в центре внимания премьер-министра Эстонии?
Для этого необходимо задуматься о предстоящих 20–30 годах в жизни страны. Какие вызовы будут самыми важными? Решение каких проблем принесет наибольшую пользу, а игнорирование – нанесет наибольший ущерб?
На мой взгляд, три крупнейшие стратегические проблемы Эстонии – это утрата конкурентных преимуществ нашей экономики, рекордно низкая рождаемость и угроза национальной безопасности со стороны террористической России.
Эти проблемы экзистенциальны для Эстонии и усиливают друг друга. Очевидно, что не существует волшебного решения, которое могло бы мгновенно исправить ситуацию. Однако у Эстонии есть долгосрочные стратегии, которые могли бы продвинуть нас вперед.
Плохая экономическая среда
Следует признать, что Эстония на сегодняшний день утратила большинство своих стратегических конкурентных преимуществ. Она больше не является страной с дешевой рабочей силой и недорогой электроэнергией.
Хотя, согласно тесту PISA, у нас должны быть очень умные люди, на рынке труда их знания, к сожалению, оцениваются ниже среднего уровня по Европе.
После последних выборов либеральные партии сделали в государственной политике четкий левый поворот – Эстония становится страной с высокими налогами. Более того, бюрократия растет не только из-за новых налогов, но также за счет климатических регулирований и внедрения различных политик, направленных на выявление социальной несправедливости.
Ниже перечислены шаги, которые я бы предпринял на посту премьер-министра для долгосрочного улучшения экономической среды в Эстонии.
Конец повышению налогов!
В целом Эстонии крайне сложно конкурировать чем-либо, кроме низких налогов и минимальной бюрократии. Это неизбежно означает более компактное государство. Даже на примере Скандинавии мы видим, что характерная для социального государства налоговая и бюрократическая нагрузка не является устойчивой.
В первую очередь необходимо прекратить перечисление части социального налога во вторую пенсионную ступень – за счет этого сократится дефицит пенсионной системы, а также можно будет отказаться от некоторых особенно нелепых новых налогов, например, автоналога.
В начале этой статьи говорилось о самых важных проблемах Эстонии, и наименее значимая для нас – это борьба с изменением климата.
Министру климата необходимо немедленно снизить климатические ограничения на национальном уровне до минимального уровня, разрешенного законодательством Европейского союза.
Затем эту борьбу нужно перенести на европейский уровень – Эстония должна голосовать против абсолютно всех новых климатических инициатив, которые пытается утвердить Европейская комиссия.
Нынешнее правительство, к сожалению, подписывает сейчас «пустой чек» на достижение климатических целей 2040 года, хотя не существует технологий для их выполнения.
Систему торговли CO₂ необходимо остановить. Она представляет угрозу национальной безопасности.
Если полностью отменить ее невозможно, то средства от торговли квотами CO₂ должны направляться в действительно нужные сферы, например, в инвестиции в распределительные сети. За счет этого можно увеличить вложения Eesti Energia в управляемые мощности.
Также необходимо прекратить расточительство в виде всевозможных «зеленых» субсидий.
Трудно вообразить более бессмысленную трату налоговых средствы, чем государственные субсидии для морских ветропарков.
Если четко заявить, что морские ветряные парки не получат поддержки, то компании, занимающиеся наземной ветроэнергетикой, построят свои парки и без субсидий.
Прозрачность государственных финансов
Если невозможно понять, куда уходят налоговые деньги, то невозможно и навести порядок в государственных финансах.
Как уже неоднократно подчеркивал Госконтроль, бюджет на основе программного финансирования – это провальный проект.
Хотя нынешнее правительство обещало вернуть бюджет, основанный на расходах, на практике, как и со многими другими обещаниями, ничего об этом не слышно.
Будучи премьер-министром, я бы ясно дал понять министру финансов, что если к маю он не вернет бюджет, основанный на расходах, то ему придется собирать вещички в кабинете.
Низкая рождаемость
В Эстонии самый низкий уровень рождаемости за последние сто лет. Если Эстония не выйдет хотя бы на уровень воспроизводства населения, то, с учетом продолжения нынешнего тренда, ее судьба станет совершенно очевидна – мы просто вымрем.
Проблемы, конечно, начнутся гораздо раньше: не останется работников, которые должны поддерживать государство и его функции. От системы здравоохранения до персонала спасательных служб – проблемы возникнут повсюду.
Некоторые либеральные партии предлагают простое решение для компенсации низкой рождаемости - увеличить иммиграцию, считая, что нам каким-то необъяснимым образом нам удастся справиться с этим гораздо лучше, чем всем остальным западным странам.
Другие же полагают, что лучший выход – это копить деньги на пенсию, чтобы в будущем можно было решать проблему нехватки работников в сфере ухода за пожилыми с помощью роста зарплат. Ответственный государственный руководитель не может позволить себе такой наивности.
Необходимо восстановить семейные пособия. Когда были введены семейные пособия, рождаемость третьих и последующих детей в семье (это подтверждено) выросла на 25 процентов.
Дети не рождаются ради денег - из-за нехватки средств семьи откладывают рождение детей или вовсе отказываются от него. В интересах Эстонского государства нужно поддерживать те семьи, которые искренне хотят завести ребенка и при этом испытывают финансовые затруднения.
Мое поколение должно осознавать, что в стареющем обществе неразумно рассчитывать на хорошую государственную пенсию. Здесь необходимо вернуться к изначальной цели пенсионной системы – обеспечению прожиточного минимума в старости.
Как уже много лет указывают чиновники, в соответствии с этим принципом пенсия на самом деле могла бы быть приравнена к пособию по обеспечению прожиточного минимума. Тогда подходы и цели были бы четкими, а бюрократии стало бы меньше.
Пенсия, превышающая базовый уровень прожиточного минимума, была бы оправдана только для тех, чьи дети помогают поддерживать Эстонское государство, а следовательно, и пенсионную систему.
Я уверен, что это изменило бы решения, принимаемые сегодня, если бы люди знали, что в будущем более высокая пенсия будет возможна только в зависимости от социального налога, уплаченного их детьми в Эстонии.
Минимальный размер родительских пособий необходимо повысить. Недавно я опубликовал обновленные расчеты о том, какой доход принесет государству каждый новый гражданин Эстонии к 2070 году. Согласно государственному калькулятору доходов, ребенок, рожденный в 2025 году, к 2070 году принесет в бюджет Эстонии около двух миллионов евро.
Сегодня около 20 процентов государственного бюджета расходуется на пенсии. На семейные пособия и родительские выплаты в совокупности тратится лишь четыре процента бюджета. В устойчивом государстве поддержка семей, воспитывающих детей, должна расти быстрее, чем пенсии.
Я верю, что если родитель, воспитывающий детей, получит достойное вознаграждение за свой вклад в развитие государства, это также вернет жизнь в сельские районы.
Безопасность: Россия была и останется враждебным соседом
Когда-нибудь война в Украине закончится. В какой форме – пока неизвестно. Однако было бы наивно полагать, что интересы, ценности и модель поведения России изменятся.
Это, в свою очередь, означает, что мы должны найти эффективную модель национальной обороны, которую наше общество и экономика смогут устойчиво поддерживать.
Это возможно, но требует того, чтобы и в будущем наш народ гордился своим государством и хотел в него вкладываться. Эффективность резервной армии основана именно на этих принципах, но мы можем сделать еще больше.
Прошлым летом в отставку ушли как канцлер Министерства обороны, так и командующий Силами обороны, заявив, что правительство игнорировало необходимость расходов на закупку минимального запаса боеприпасов, предусмотренного планами НАТО.
Это, безусловно, недопустимая ошибка.
Правительство пообещало, что когда-нибудь в будущем эти боеприпасы будут закуплены. Однако Эстония должна приобрести минимальный боезапас в ближайшее время. Для этого вполне оправдано привлечение дополнительного оборонного займа.
Право голоса на местных выборах – только для граждан Эстонии. Этот вопрос имеет долгосрочное значение для национального единства и безопасности.
Если мы не примем решительных мер сегодня, то вскоре станет нормой ситуация, где правящая коалиция в Нарве приносит клятву верности законам Эстонской ССР.
Кроме того, нынешнее правительство уже открыто заявило, что планирует значительно увеличить иммиграцию в Эстонию.
Мы видим последствия массовой иммиграции для внутренней безопасности как в Скандинавии, так и в Западной Европе. Действительно ли правительство настолько наивно, чтобы верить, что негативные последствия массовой иммиграции обойдут Эстонию стороной?
Закон об оружии должен быть приведен в соответствие с финским. Сегодня у граждан Финляндии примерно в шесть раз больше гражданского оружия, чем у жителей Эстонии.
Для оккупационного режима нет ничего более неприятного, чем долгосрочное вооруженное сопротивление со стороны гражданского населения.
Нам следует извлечь уроки из войны в Афганистане – даже передовая военная технология не смогла победить вооруженное общество за 20 лет боевых действий.
Чрезмерно жесткий закон об оружии – это также одна из причин, почему в Эстонии практически отсутствует оборонная промышленность, а при перевозке боеприпасов европейские транспортные компании имеют преимущество перед эстонскими.
Если государство не доверяет своим гражданам, почему граждане должны доверять государству?
Один мой коллега недавно отметил, что в текущей нестабильной ситуации население Эстонии можно разделить на две группы.
Одни просматривают объявления о продаже недвижимости в Испании, а другие подают заявления на вступление в Силы обороны. Отсюда возникает ключевой вопрос с точки зрения управления государством: для кого мы строим Эстонию?
Если мы хотим, чтобы Эстония и ее народ процветали, то долгосрочная политика государства должна поддерживать именно тех, кто любит свою родину и хочет в нее вкладываться.
Государство должно давать возможности тем, кто бескомпромиссно вкладывается в Эстонию.
Это наши предприниматели, которые создают и развивают свой бизнес здесь, несмотря на временные бюрократические и налоговые испытания.
Это молодые семьи, которые рожают детей, несмотря на нестабильную семейную политику.
Это граждане, которые решили навсегда остаться верными Эстонии – защищать эту страну и ее народ.