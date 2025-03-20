На десять забегов Rimi зарегистрировалось боле 50 000 участников! Вы еще можете оказаться в их числе

На крупнейший беговой цикл Эстонии можно зарегистрироваться по сниженной цене до конца марта.

В 2025 году в серию Rimi Eesti Linnajooksud войдут десять забегов: Городской забег Валга-Валка – 13 апреля Забег вокруг озера Вильянди – 1 мая Городской забег Куресааре – 3 мая Ночной забег Раквере – 7 июня Нарвский городской забег – 28–29 июня Городской забег Маарду Sportland– 24 августа Забег двух мостов – 6–7 сентября Таллиннский марафон Swedbank – 12–14 сентября Народный забег Пайде-Тюри Viking Window – 27–28 сентября Тартуский городской марафон – 4 октября

В рамках серии будет определен рейтинг «100+ на трассе», где участникам необходимо преодолеть не менее 100 километров на выбранных забегах.

Все, кто попадет в зачет «100+» или успешно финиширует на каждом этапе, получат уникальную медаль серии, а также качественную беговую шапку от эстонского спортивного бренда MooMoo.

Единая регистрация на серию открыта до 31 марта ЗДЕСЬ. Стоимость участия зависит от выбранных дистанций. Позже зарегистрироваться можно будет только на отдельные этапы, но по более высокой цене.

Rimi Eesti Food AS поддерживает проведение крупнейшей беговой серии Эстонии уже четвертый сезон подряд.

«Мы очень рады продолжить поддержку крупнейшей беговой серии Эстонии. Rimi Eesti Linnajooksud – это отличная возможность объединить тысячи любителей активного образа жизни по всей стране и подарить им незабываемые впечатления.

Наша цель – вдохновлять людей больше двигаться и придерживаться здорового образа жизни, а эта серия забегов является для этого идеальной платформой. Для Rimi важно быть ближе к сообществам, и Linnajooksud предоставляют прекрасную возможность для этого», – прокомментировала директор по маркетингу Rimi Eesti Марта Пальм.

Крупнейшая спортивная серия страны с 2012 года привлекает тысячи участников. В этом году на старты выйдут более 50 000 любителей бега.