До сих пор рынок новых жилых комплексов в Риге был явно отстающим по выбору, количеству сделок и ценам по сравнению с Таллином и Вильнюсом, но в этом году ожидаются изменения, утверждает руководитель компании Invego Кристьян-Тор Вэхи, занимающейся крупными жилыми проектами как в Латвии, так и в Эстонии.
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Рынок жилья в Риге растет быстрее, чем в Таллине
Компания Invego, начавшая подготовку к выходу на латвийский рынок уже шесть лет назад, за последние два года начала строительство и продажу четырёх жилых комплексов.