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Рынок жилья в Риге растет быстрее, чем в Таллине

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Рига.
Рига. Фото: Shutterstock

До сих пор рынок новых жилых комплексов в Риге был явно отстающим по выбору, количеству сделок и ценам по сравнению с Таллином и Вильнюсом, но в этом году ожидаются изменения, утверждает руководитель компании Invego Кристьян-Тор Вэхи, ​занимающейся крупными жилыми проектами как в Латвии, так и в Эстонии.​

Компания Invego, начавшая подготовку к выходу на латвийский рынок уже шесть лет назад, за последние два года начала строительство и продажу четырёх жилых комплексов.

«Мы увидели, что на рынке недвижимости Риги есть серьёзный потенциал роста, и мы хотим воспользоваться этим ростом», - говорит Вэхи, добавляя, что на сегодняшний день у компании есть проекты в столице Латвии и её окрестностях как минимум на следующие десять лет.​

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