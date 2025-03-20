Рынок жилья в Риге растет быстрее, чем в Таллине

До сих пор рынок новых жилых комплексов в Риге был явно отстающим по выбору, количеству сделок и ценам по сравнению с Таллином и Вильнюсом, но в этом году ожидаются изменения, утверждает руководитель компании Invego Кристьян-Тор Вэхи, ​занимающейся крупными жилыми проектами как в Латвии, так и в Эстонии.​