Свежие рейтинги партий говорят сами за себя - после перестановок в правительстве поддержка коалиции упала до ниже 19%. Это означает, что у правительства не только отсутствует сильный мандат от избирателя, но и моральное право продолжать прежнюю политику. Если большинство жителей Эстонии больше не доверяет власть имущим, то ради кого или ради чего вообще существует это правительство? Таким вопросом задается депутат Рийгикогу Владимир Архипов (Центристская партия).
Владимир Архипов ⟩ У правительства нет мандата, единственное честное решение – внеочередные выборы
Более того, члены правительства продолжают демонстрировать высокомерное отношение к депутатам парламента. Министры, задача которых - сотрудничество и поиск решений, воспринимают избранных народом представителей как назойливых оппонентов, которых можно унижать и вопросы которых можно игнорировать или отвечать, демонстрируя свое презрение. Но кто чей работодатель? Народ избрал Рийгикогу, а парламент дал мандат правительству, а не наоборот.
Юрген Лиги и автоналог
Хороший пример - недавний комментарий министра финансов Юргена Лиги по поводу заявления канцлера права о том, что налог на автомобили противоречит Конституции. Лиги заявил, что исправлением Закона об автоналоге должны заниматься в его министерстве, поскольку у Рийгикогу нет соответствующей компетенции. Экономический спад, продолжающийся десять кварталов подряд, а также хаос в сфере энергетики из-за намерения коалиции субсидировать строительство морских ветропарков дают основания утверждать, что некомпетентно как раз-таки правительство.
Политики любят подчеркивать важность ответственности, однако где же чувство ответственности у правительства за принятые решения? Когда деньги налогоплательщиков тратятся на сомнительные и провальные проекты, когда в бюджете царит хаос, а рост цен и повышение налогов вгоняют людей в бедность. Кто будет отвечать за все это? Приведу лишь некоторые примеры, как правительство уклоняется от ответственности.
В госбюджете не хватает сотен миллионов евро, источники покрытия не найдены, в то же время значительная часть средств ЕС остается неиспользованной. Неконтролируемый рост цен на электроэнергию оправдывают некими глобальными причинами, как будто наше правительство - всего лишь сторонний наблюдатель, и формирование энергетической политики - не его прямая обязанность. Банкротство Nordicа - яркий пример управленческой несостоятельности, и до сих пор никто не взял на себя ответственность за выброшенные на ветер миллионы налогоплательщиков.
Членам правительства следовало хотя бы выслушать критику и попытаться объективно оценить ситуацию. Однако вместо этого министры демонстрируют высокомерие, занимаются самооправданием и поиском виновных. Если ученик получает плохую оценку в школе, он же не обвиняет отличников в том, что они оказались умнее. Он должен задаться вопросом: что я сделал не так и как мне исправить результат?
Терпение людей заканчивается
Если нынешнее правительство не способно учиться на своих ошибках и менять курс ради благополучия людей, то единственное честное решение - уйти в отставку и создать возможность, чтобы президент объявил досрочные выборы. Баланс сил изменился настолько, что косметические перестановки в правительстве уже не помогут. Это не просто политический вопрос - речь идет о доверии к государству и его функционировании в целом.
Правительство говорит о том, что оно ориентировано на инновации. Если они - столь ярые поклонники электронного голосования и искусственного интеллекта, может им стоит уступить свои места машинам? Мы ничего не потеряем, ведь бесчувственный ИИ был бы столь же равнодушен к нуждам и проблемам людей, как и нынешняя коалиция. Но, искусственный интеллект, вместо того, чтобы просто переставлять цифры в таблицах Excel, возможно, смог бы прочитать бюджет и понять, что действительно на пользу экономике страны, а что - нет.
Если правительство не способно извлекать уроки из своих ошибок, избегает ответственности, если голос народа больше не имеет значения, то настало время дать избирателям возможность выбрать тех, кто будет заботиться о них. Внеочередные выборы - не просто необходимость, а неизбежность. Терпение людей заканчивается, и, если члены правительства не желают добровольно отказываться от своих высокооплачиваемых постов, остается лишь выйти на улицы!