Владимир Архипов У правительства нет мандата, единственное честное решение – внеочередные выборы

Членам правительства следовало хотя бы выслушать критику и попытаться объективно оценить ситуацию. Однако вместо этого министры демонстрируют высокомерие, занимаются самооправданием и поиском виновных. Если ученик получает плохую оценку в школе, он же не обвиняет отличников в том, что они оказались умнее. Он должен задаться вопросом: что я сделал не так и как мне исправить результат?

Терпение людей заканчивается

Если нынешнее правительство не способно учиться на своих ошибках и менять курс ради благополучия людей, то единственное честное решение - уйти в отставку и создать возможность, чтобы президент объявил досрочные выборы. Баланс сил изменился настолько, что косметические перестановки в правительстве уже не помогут. Это не просто политический вопрос - речь идет о доверии к государству и его функционировании в целом.

Правительство говорит о том, что оно ориентировано на инновации. Если они - столь ярые поклонники электронного голосования и искусственного интеллекта, может им стоит уступить свои места машинам? Мы ничего не потеряем, ведь бесчувственный ИИ был бы столь же равнодушен к нуждам и проблемам людей, как и нынешняя коалиция. Но, искусственный интеллект, вместо того, чтобы просто переставлять цифры в таблицах Excel, возможно, смог бы прочитать бюджет и понять, что действительно на пользу экономике страны, а что - нет.

Если правительство не способно извлекать уроки из своих ошибок, избегает ответственности, если голос народа больше не имеет значения, то настало время дать избирателям возможность выбрать тех, кто будет заботиться о них. Внеочередные выборы - не просто необходимость, а неизбежность. Терпение людей заканчивается, и, если члены правительства не желают добровольно отказываться от своих высокооплачиваемых постов, остается лишь выйти на улицы!