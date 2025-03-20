Великобритания рассматривает возможность переброски дислоцированных в Эстонии подразделений в Украину

Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард в эфире Times Radio сообщил, что на сегодняшней встрече военных руководителей более чем 20 стран, проходящей в британском Нортвуде, будут обсуждаться детали планирования, чтобы определить, каким образом могут быть сформированы подразделения для возможного размещения в Украине после заключения перемирия.

В интервью BBC Radio 4 Поллард отметил, что военные командования анализируют возможности каждой страны. «Важно понимать: если развертывание сил в Украине потребует переброски уже задействованных военных ресурсов и возможностей, то как мы сможем выполнить свои обязательства, не сосредоточив все имеющиеся силы в одном месте и не оставив другие участки НАТО без должной защиты», - пояснил он.