Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард, выступая сегодня в радиопрограмме газеты The Times, дал понять, что для размещения сил сдерживания на территории Украины может потребоваться вывод войск из стран восточного фланга НАТО, где они сейчас дислоцированы. В Эстонии в настоящее время находятся около 900 британских военнослужащих.
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Великобритания рассматривает возможность переброски дислоцированных в Эстонии подразделений в Украину
Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард в эфире Times Radio сообщил, что на сегодняшней встрече военных руководителей более чем 20 стран, проходящей в британском Нортвуде, будут обсуждаться детали планирования, чтобы определить, каким образом могут быть сформированы подразделения для возможного размещения в Украине после заключения перемирия.