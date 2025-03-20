В Германии спорят о возобновлении покупок газа из РФ после войны

Обсуждения среди политиков из победившего на выборах консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) о возможности в перспективе и при определенных условиях возобновить покупку российского газа вызвали дебаты в Германии, пишет агентство dpa в четверг, 20 марта.

«Черно-красные рискуют нанести стране большой ущерб, если они легкомысленно снова поставят под угрозу тяжело завоеванную большую независимость от ископаемых источников энергии из России», - заявила заместитель председателя партии «Союз-90»/«зеленые», эксперт по энергетике Юлия Верлинден. ХДС и СДПГ не ответили на запрос dpa по поводу их позиции по этому вопросу.

Позиции политиков из ХДС

«Когда будет найден справедливый и безопасный мир, тогда нужно будет снова обсудить покупку российского газа», - цитирует dpa Яна Хайниша - вице-председателя фракции ХДС в парламенте земли Северный Рейн-Вестфалия. Он также участвует в разработке энергетической политики будущей коалиции ХДС, ХСС и СДПГ, отмечает агентство. «Россия - это один из возможных поставщиков на мировом рынке. Будет ли это происходить по морю или через трубопровод, пока не ясно», - добавил он.

Депутат бундестага от ХДС Томас Барайс приветствовал идею возобновить поставки газа по «Северному потоку - 2».