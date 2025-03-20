Обсуждения среди политиков из победившего на выборах консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) о возможности в перспективе и при определенных условиях возобновить покупку российского газа вызвали дебаты в Германии, пишет агентство dpa в четверг, 20 марта.
В Германии спорят о возобновлении покупок газа из РФ после войны
Обсуждения среди политиков из победившего на выборах консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) о возможности в перспективе и при определенных условиях возобновить покупку российского газа вызвали дебаты в Германии, пишет агентство dpa в четверг, 20 марта.
«Черно-красные рискуют нанести стране большой ущерб, если они легкомысленно снова поставят под угрозу тяжело завоеванную большую независимость от ископаемых источников энергии из России», - заявила заместитель председателя партии «Союз-90»/«зеленые», эксперт по энергетике Юлия Верлинден. ХДС и СДПГ не ответили на запрос dpa по поводу их позиции по этому вопросу.
Позиции политиков из ХДС
«Когда будет найден справедливый и безопасный мир, тогда нужно будет снова обсудить покупку российского газа», - цитирует dpa Яна Хайниша - вице-председателя фракции ХДС в парламенте земли Северный Рейн-Вестфалия. Он также участвует в разработке энергетической политики будущей коалиции ХДС, ХСС и СДПГ, отмечает агентство. «Россия - это один из возможных поставщиков на мировом рынке. Будет ли это происходить по морю или через трубопровод, пока не ясно», - добавил он.
Депутат бундестага от ХДС Томас Барайс приветствовал идею возобновить поставки газа по «Северному потоку - 2».
«Если снова наступит мир, отношения нормализуются, а эмбарго со временем ослабнет, тогда, конечно, газ снова может потечь, возможно, теперь в трубопроводе под контролем США», - написал он. В министерстве экономики Германии, возглавляемом Робертом Хабеком из партии «зеленых», заявили, что трубопровод не сертифицирован и юридически не одобрен: «Вопрос о его эксплуатации в настоящее время не стоит».
Критика идеи возобновить поставки после войны
«Путинской России больше никогда не будут доверять, а Трамп пошатнул доверие к Америке. Поэтому коалиционное соглашение должно исключать возвращение газопровода »Северный поток« в эксплуатацию», - заявил Рупрехт Поленц из ХДС.
Предложение Барайса - неверный сигнал в неподходящее время, исходящий от человека, который «явно ничему не научился в новейшей истории», согласился депутат и член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот.
«Это скандальное высказывание. Если Германия снова начнет закупать газ у России, это будет означать, что президент России Владимир Путин получит вознаграждение за свою агрессивную войну», - считает Антон Хофрайтер из партии «зеленых». По его мнению, Барайс «против того, чтобы Германия меньше зависела от ископаемого топлива, а значит, и от иностранных держав».
«Я считаю проблематичным, что теперь ему разрешено участвовать в коалиционных переговорах», - считает политик.
Юлия Верлинден из партии «зеленых» призвала следующее правительство ускорить развитие возобновляемых источников энергии, признав однако, что даже при такой политике Германия не станет независимой в энергетическом плане.
«Для такой промышленной страны, как Германия, это невозможно. Мы все равно будем вынуждены импортировать зеленый водород из других регионов мира, где его дешевле производить благодаря большому количеству ветра и солнца», - сказала она.