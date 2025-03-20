Этап Coop FIS по лыжному спринту в Таллинне превратился в грандиозный праздник спорта, который собрал около 4000 зрителей.
Руководитель лыжных соревнований FIS: Таллинн снова доказал свой уровень, но будущее этапа Кубка мира требует обсуждения
Лыжный король Йоханнес Клэбо вновь остался непобедимым – он одержал очередную победу на Певческом поле, на глазах у своего дедушки, живущего в Эстонии, повторив успех двухлетней давности.
Этот триумф также принес ему пятый в карьере общий кубок мира (Crystal Globe), так как его отрыв от ближайшего преследователя, шведа Эдвина Ангера, увеличился до 329 очков – разница, которую уже невозможно отыграть за оставшиеся две личные гонки сезона.
Городские спринты, по словам Клэбо, всегда особенные
«В четвертьфиналах царит настоящий хаос, там все происходит одновременно, но в этом и есть красота гонки», – сказал он после победы, поблагодарив организаторов за отлично подготовленную трассу.
«Ширины трассы было достаточно, так что появлялось много возможностей для атак. Профиль тоже был интересно построен, а атмосфера соревнований просто замечательная».
Для 28-летней суперзвезды эта победа стала уже восьмой в спринте в нынешнем сезоне и 96-й на этапах Кубка мира за карьеру. Еще более впечатляющим выглядит факт, что триумф в Таллинне стал для Клэбо 16-й подряд победой в спринте.
Второе место на пьедестале поделили норвежец Харальд Эстберг Амундсен и француз Жюль Шаппа, уступив Клэбо всего 0,18 секунды.
Победа в Таллинне позволила Клэбо сравняться по числу общих побед в Кубке мира со шведом Гунде Сваном. Больше титулов только у его соотечественника Бьорна Дэли – шесть.
Выступление в Эстонии имеет для Клэбо особое значение
Спортсмен признался, что гонки в Эстонии для него особенные, ведь здесь живет его дедушка.
«После чемпионата мира я был полностью истощен морально, но встреча с дедушкой перед стартом придала мне дополнительную мотивацию. К сожалению, из-за плотного графика у меня редко бывает возможность его навестить, поэтому выступать перед ним для меня очень важно.
Свои победные цветы и сыр я обязательно передам ему и его жене», – пообещал Клэбо.
Глава сборной Норвегии: секрет успеха Клэбо – полная самоотдача
Руководитель сборной Норвегии Ульф Мортен Ауне, который после этого сезона покинет пост главного тренера, но продолжит работу в Норвежской лыжной федерации, высоко оценил этап в Таллинне и рассказал о феномене Клэбо.
«Если искать ответ на вопрос, в чем секрет его успеха, то он прост – Клэбо невероятно много работает и выходит на старт с абсолютной концентрацией. Последние месяцы он отбросил все лишнее и сосредоточился исключительно на своих целях. Такая преданность делу вызывает огромное восхищение», – отметил Ауне.
Этап в Таллинне он назвал отличным
«Если эти соревнования снова пройдут в Таллинне, сборная Норвегии обязательно здесь будет. Певческое поле – прекрасное место как для лыжных гонок, так и для организации соревнований».
«Лыжные гонки всегда были популярны в Эстонии, и если мы можем способствовать их развитию, то обязательно будем это делать. Пусть у вас был сложный период с результатами, но сегодня я рад видеть, что этот вид спорта снова идет в гору».
Лучшая среди эстонцев – Мариэль Мерли Пуллес на 16-м месте
Лучший результат среди эстонских лыжников на этапе Кубка мира в Таллинне показала Мариэль Мерли Пуллес, занявшая 16-е место.
Пуллес призналась, что выступление перед домашней публикой придало ей дополнительной мотивации.
«Этап на Певческом поле помогает повысить популярность лыжных гонок в Эстонии и привлечь новое поколение спортсменов. Надеюсь, у организаторов хватит энтузиазма проводить городской спринт Кубка мира здесь и в будущем».
Женскую гонку выиграла швейцарка Надин Фендрих
Среди женщин победу одержала швейцарская лыжница Надин Фендрих, которая также высоко оценила трассу и атмосферу соревнований.
«Испытание действительно было непростым, но мне понравилось. Я старалась просто бежать так быстро, как только могла. Атмосфера на гонке была потрясающей, а Таллинн – красивый город, он останется в моем сердце!»
Руководитель лыжных соревнований FIS: «Мы открыты к проведению нового этапа»
Глава лыжных соревнований FIS Михал Ламплот назвал спринтерский этап в Таллинне отличным событием, но выразил надежду, что в будущем зрителей будет еще больше.
«Соревнования были фантастическими, условия – отличными, а конкуренция – очень высокой. Мы, безусловно, открыты к проведению следующего этапа Кубка мира именно здесь, в Таллинне. Однако для этого нам необходимо сесть за стол переговоров с Эстонским лыжным союзом и организаторами, чтобы обсудить их планы на будущее».
В подготовке лыжного праздника участвовали более 250 эстонцев
Несмотря на капризную зиму и нехватку снега, лыжникам удалось создать отличную трассу. Этому способствовали инновационные технологии, сильная поддержка партнеров, самоотверженный труд волонтеров и организаторы, полностью отдававшие себя делу.
Дополнительный снег для зоны финиша пришлось производить еще за несколько дней до соревнований, поскольку перед этим Певческое поле, мягко говоря, напоминало грязевое болото. Однако к старту все было подготовлено идеально!
Главный организатор Вахур Леэметс поблагодарил всех, кто внес свой вклад в проведение этапа.
«Этот хаос был прекрасно организован – каждый винтик знал свою роль, и все работало как по маслу. В день соревнований за этой суетой даже приятно наблюдать. А главная награда – благодарность лыжников и команд. Им здесь все нравится. Певческое поле – отличное место для гонок: на старт можно попасть за считаные секунды, а атмосферу, которую создает арка сцены, не передать словами».
На вопрос, состоится ли этап Кубка мира здесь снова под его руководством, Леэметс ответил уклончиво.
«Два года назад, когда мы организовали первый этап, я был уверен, что больше этим не займусь. Но вот мы снова здесь. Посмотрим. Спасибо всем!»