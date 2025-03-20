Руководитель лыжных соревнований FIS: Таллинн снова доказал свой уровень, но будущее этапа Кубка мира требует обсуждения

Спортсмен признался, что гонки в Эстонии для него особенные, ведь здесь живет его дедушка.

«После чемпионата мира я был полностью истощен морально, но встреча с дедушкой перед стартом придала мне дополнительную мотивацию. К сожалению, из-за плотного графика у меня редко бывает возможность его навестить, поэтому выступать перед ним для меня очень важно.

Свои победные цветы и сыр я обязательно передам ему и его жене», – пообещал Клэбо.

Глава сборной Норвегии: секрет успеха Клэбо – полная самоотдача

Руководитель сборной Норвегии Ульф Мортен Ауне, который после этого сезона покинет пост главного тренера, но продолжит работу в Норвежской лыжной федерации, высоко оценил этап в Таллинне и рассказал о феномене Клэбо.

«Если искать ответ на вопрос, в чем секрет его успеха, то он прост – Клэбо невероятно много работает и выходит на старт с абсолютной концентрацией. Последние месяцы он отбросил все лишнее и сосредоточился исключительно на своих целях. Такая преданность делу вызывает огромное восхищение», – отметил Ауне.

Этап в Таллинне он назвал отличным

«Если эти соревнования снова пройдут в Таллинне, сборная Норвегии обязательно здесь будет. Певческое поле – прекрасное место как для лыжных гонок, так и для организации соревнований».