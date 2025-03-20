На США обрушился штормовой фронт, вызвавший экстремальные погодные условия: в то время как ураганные ветры усиливают пламя лесных пожаров в центральных районах страны, на Среднем Западе и Великих равнинах свирепствуют снежные бури.
Видео ⟩ Лесные пожары и торнадо сеют хаос в центральных штатах США
Порывы ветра в сочетании с засушливыми условиями привели к пожарам, охватившим территорию от Техаса и Оклахомы до Арканзаса и Миссури, передает агентство AP.
«До появления зелени в регионе остается много сухого горючего материала», – пояснил метеоролог Национальной метеослужбы США Брайан Джексон.
Угроза возгораний усилилась во вторник и сохраняется по сей день. Ожидается, что новые пожары могут вспыхнуть в тех районах Оклахомы, где до сих пор не удалось потушить огонь, вспыхнувший в пятницу.
По данным властей, в результате стихии было разрушено или серьезно повреждено более 400 домов, а также погибли не менее четырех человек – либо в огне, либо из-за сильного ветра.
Лесная служба штата Техас сообщила, что только во вторник пожарные боролись с 14 новыми лесными пожарами, которые охватили около 75 квадратных километров по всему штату.
Вчера же спасателям пришлось срочно отправиться в округ Сан-Джасинто, где на площади примерно восьми квадратных километров бушевал очередной пожар, при этом пожарным удалось взять под контроль лишь небольшую часть территории.
Один из пожаров недалеко от города Боргер повредил линии электропередач и вынудил жителей эвакуироваться. В зоне опасности оказались более тысячи человек.
«Благодаря оперативному реагированию и сотрудничеству многих местных подразделений пожар удалось удержать за пределами города, и ни один из 1201 домов не пострадал», – заявили власти Боргера.
По состоянию на вечер вчерашнего дня этот пожар, согласно данным Лесного управления Техаса, расширился с 140 до 200 гектаров, однако на 75% был взят под контроль.
Спасательные службы также боролись с десятками пожаров в Арканзасе, где сильный ветер увеличивал опасность распространения огня.
В городе Литл-Рок в юго-западной части серьезно пострадали четыре дома, сообщил глава местной пожарной службы Делфон Хаббард. О случаях гибели или ранения людей пока не сообщается.
На юго-востоке от Литл-Рока из-за задымления, вызванного лесным пожаром, временно была закрыта автотрасса.
Согласно данным Национальной метеослужбы США, порывы ветра в центре штата достигали 95 километров в час (26 метров в секунду).
В штате Нью-Мексико во вторник песчаные бури вынудили перекрыть дороги и вызвали массовые отключения электричества. Сегодня, по прогнозам метеорологов, в регионе снова высокая опасность возникновения лесных пожаров.
Штормовое предупреждение в настоящее время действует на огромной территории США, где проживают около 72 миллионов человек.
Тем временем в регионе от юго-западной части Канзаса до центра Висконсина ожидается до 30 сантиметров снега, который в сочетании с ветром может привести к сильной метели.
Мощные штормы бушуют в США уже третью неделю подряд.
Как минимум 42 человека погибли в минувшие выходные в результате стремительно нарастающих штормов, которые вызвали торнадо, песчаные бури и лесные пожары, вырывали деревья с корнями и разрушили сотни домов и предприятий в восьми южных и среднезападных штатах.