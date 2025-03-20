Видео Лесные пожары и торнадо сеют хаос в центральных штатах США

Порывы ветра в сочетании с засушливыми условиями привели к пожарам, охватившим территорию от Техаса и Оклахомы до Арканзаса и Миссури, передает агентство AP.

«До появления зелени в регионе остается много сухого горючего материала», – пояснил метеоролог Национальной метеослужбы США Брайан Джексон.

Угроза возгораний усилилась во вторник и сохраняется по сей день. Ожидается, что новые пожары могут вспыхнуть в тех районах Оклахомы, где до сих пор не удалось потушить огонь, вспыхнувший в пятницу.

По данным властей, в результате стихии было разрушено или серьезно повреждено более 400 домов, а также погибли не менее четырех человек – либо в огне, либо из-за сильного ветра.

Лесная служба штата Техас сообщила, что только во вторник пожарные боролись с 14 новыми лесными пожарами, которые охватили около 75 квадратных километров по всему штату.

Вчера же спасателям пришлось срочно отправиться в округ Сан-Джасинто, где на площади примерно восьми квадратных километров бушевал очередной пожар, при этом пожарным удалось взять под контроль лишь небольшую часть территории.

Один из пожаров недалеко от города Боргер повредил линии электропередач и вынудил жителей эвакуироваться. В зоне опасности оказались более тысячи человек.

«Благодаря оперативному реагированию и сотрудничеству многих местных подразделений пожар удалось удержать за пределами города, и ни один из 1201 домов не пострадал», – заявили власти Боргера.