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Суд досрочно освободил заключенного, отбывавшего пожизненное наказание. Он убил троих человек, включая маленького ребенка

Перевод: Валерия Ермакова
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Приговоренный к пожизненному заключению Борис Бармотин на занятии в тренажерном зале Пярнуской тюрьмы в ноябре 2004 года.
Приговоренный к пожизненному заключению Борис Бармотин на занятии в тренажерном зале Пярнуской тюрьмы в ноябре 2004 года. Фото: Urmas Luik

Вируский уездный суд условно освободил 70-летнего Бориса Бармотина, отбывающего пожизненное заключение за убийство двух пенсионеров и семилетнего ребенка в Силламяэ в 1998 году.

Вируская тюрьма поддержала продолжение отбывания наказания Борисом Бармотиным под надзором сотрудника отдела пробационного надзора, однако прокуратура выступила против этого. Решение Вируского уездного суда от 11 марта пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 15 дней.

Суд установил для Бармотина испытательный срок длительностью десять лет, из которых первые пять лет он должен находиться под надзором сотрудника отдела пробационного надзора. В случае совершения нового преступления в течение испытательного срока он будет обязан продолжить отбывание пожизненного заключения в тюрьме.

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