Вируский уездный суд условно освободил 70-летнего Бориса Бармотина, отбывающего пожизненное заключение за убийство двух пенсионеров и семилетнего ребенка в Силламяэ в 1998 году.
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Суд досрочно освободил заключенного, отбывавшего пожизненное наказание. Он убил троих человек, включая маленького ребенка
Вируская тюрьма поддержала продолжение отбывания наказания Борисом Бармотиным под надзором сотрудника отдела пробационного надзора, однако прокуратура выступила против этого. Решение Вируского уездного суда от 11 марта пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 15 дней.