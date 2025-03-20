Суд досрочно освободил заключенного, отбывавшего пожизненное наказание. Он убил троих человек, включая маленького ребенка

Вируская тюрьма поддержала продолжение отбывания наказания Борисом Бармотиным под надзором сотрудника отдела пробационного надзора, однако прокуратура выступила против этого. Решение Вируского уездного суда от 11 марта пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 15 дней.

Суд установил для Бармотина испытательный срок длительностью десять лет, из которых первые пять лет он должен находиться под надзором сотрудника отдела пробационного надзора. В случае совершения нового преступления в течение испытательного срока он будет обязан продолжить отбывание пожизненного заключения в тюрьме.