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Певкур: отправка британского подразделения из Эстонии в Украину не рассматривается

Перевод: Сергей Светлов
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Ханно Певкур.
Ханно Певкур. Фото: Mihkel Maripuu

Хотя заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард сегодня дал понять, что для размещения миротворческих сил в Украине, возможно, потребуется отправить туда и солдат, дислоцированных на восточном фланге НАТО (включая Эстонию), министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) на данный момент, согласно имеющейся у него информации, не рассматривает такого шага.

Певкур заявил Postimees, что никто с ним на эту тему не разговаривал, однако для уточнения деталей он ожидает беседы со своим британским коллегой Джоном Хили. Тем не менее, посол Великобритании в Таллинне Росс Аллен уже подтвердил Певкуру, что никаких планов по переброске британского подразделения из Эстонии в Украину не существует.

По словам Певкура, Аллен пояснил ему, что это была оговорка политика, который в нашем понимании имеет статус заместителя министра. «И третье - я бы никогда не согласился на подобное. У нас с британцами есть десятилетнее соглашение о сотрудничестве в области обороны».

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