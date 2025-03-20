Хотя заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард сегодня дал понять, что для размещения миротворческих сил в Украине, возможно, потребуется отправить туда и солдат, дислоцированных на восточном фланге НАТО (включая Эстонию), министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) на данный момент, согласно имеющейся у него информации, не рассматривает такого шага.
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Певкур: отправка британского подразделения из Эстонии в Украину не рассматривается
Певкур заявил Postimees, что никто с ним на эту тему не разговаривал, однако для уточнения деталей он ожидает беседы со своим британским коллегой Джоном Хили. Тем не менее, посол Великобритании в Таллинне Росс Аллен уже подтвердил Певкуру, что никаких планов по переброске британского подразделения из Эстонии в Украину не существует.