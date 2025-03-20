Певкур: отправка британского подразделения из Эстонии в Украину не рассматривается

Певкур заявил Postimees, что никто с ним на эту тему не разговаривал, однако для уточнения деталей он ожидает беседы со своим британским коллегой Джоном Хили. Тем не менее, посол Великобритании в Таллинне Росс Аллен уже подтвердил Певкуру, что никаких планов по переброске британского подразделения из Эстонии в Украину не существует.