Чт, 20.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Несмотря на статус страны с самым чистым воздухом в Европе, Эстония столкнулась с разбирательством из-за его загрязнения

Перевод: Ева Ойжинская
Copy
Котельная Esro в Вильянди.
Котельная Esro в Вильянди. Фото: Elmo Riig

В марте Европейская комиссия приняла решение возбудить против Эстонии производство по факту нарушения: страна не выполнила требования Директивы об ограничении выбросов определенных загрязняющих веществ в атмосферу установками для сжигания средней мощности. Такие установки используются, например, в котельных и промышленности.

На прошлой неделе швейцарская технологическая компания IQAir, которая разрабатывает и производит системы очистки воздуха, а также ведет мониторинг его качества по всему миру, опубликовала мировой отчет о качестве воздуха, согласно которому в мире всего семь стран, где качество воздуха соответствует нормам Всемирной организации здравоохранения (WHO).

Среди этих семи стран лишь одна входит в Европейский союз. Издание Politico, проанализировавшее отчет, подчеркивает: «Хотите дышать самым чистым воздухом в Европе? Переезжайте в Эстонию». Помимо Эстонии, согласно данным IQAir, воздух, соответствующий стандартам ВОЗ, зафиксирован в Австралии, на Багамах, Барбадосе, Исландии, Новой Зеландии и Гренаде.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх