Несмотря на статус страны с самым чистым воздухом в Европе, Эстония столкнулась с разбирательством из-за его загрязнения

На прошлой неделе швейцарская технологическая компания IQAir, которая разрабатывает и производит системы очистки воздуха, а также ведет мониторинг его качества по всему миру, опубликовала мировой отчет о качестве воздуха, согласно которому в мире всего семь стран, где качество воздуха соответствует нормам Всемирной организации здравоохранения (WHO).