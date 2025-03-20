В марте Европейская комиссия приняла решение возбудить против Эстонии производство по факту нарушения: страна не выполнила требования Директивы об ограничении выбросов определенных загрязняющих веществ в атмосферу установками для сжигания средней мощности. Такие установки используются, например, в котельных и промышленности.
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Несмотря на статус страны с самым чистым воздухом в Европе, Эстония столкнулась с разбирательством из-за его загрязнения
На прошлой неделе швейцарская технологическая компания IQAir, которая разрабатывает и производит системы очистки воздуха, а также ведет мониторинг его качества по всему миру, опубликовала мировой отчет о качестве воздуха, согласно которому в мире всего семь стран, где качество воздуха соответствует нормам Всемирной организации здравоохранения (WHO).