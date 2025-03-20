В США полиция штата Теннесси разыскивает четырех человек, подозревающихся в ограблении продуктового магазина. Преступники использовали в качестве оружия питонов.
Видео ⟩ Достал своего питона: грабители проявили редкую изобретательность
Власти округа Мэдисон опубликовали кадры с камер наблюдения в социальных сетях, надеясь получить информацию о подозреваемых.
По имеющейся информации, двое мужчин и две женщины вошли в продовольственный магазин Citgo и украли CBD-масло (каннабидиол, используется как противовоспалительное и обезболивающее средство – ред.) на сумму около 400 евро.
Согласно данным полиции, злоумышленники скрылись на четырехдверном седане, багажник которого был закреплен резиновыми ремнями, сообщает People.
«Они просто размахивали змеями»
Сотрудник магазина Майюр Равал рассказал местному телеканалу WREG-TV, что в тот момент находился в магазине вместе со своим братом.
Он описал, как подозреваемые размахивали питонами и даже положили их на прилавок.
Равал вспомнил, что одна змея была белой, а другая – то ли коричневой, то ли пестрой.
По его словам, преступники, вероятно, украли бы еще больше, если бы в магазине не было так много людей.
«Они припарковали машину прямо перед входом, - рассказал он. - Думаю, это было тщательно спланировано. Змея – это ведь тоже оружие, вы же понимаете».
Питоны – тихие, но опасные
Питоны – это неядовитые змеи, которые могут достигать длины от полуметра до десяти метров и весить до 115 килограммов.
«Они убивают свою жертву удушением, обвиваясь вокруг нее и сдавливая, пока та не задохнется», – предупреждают специалисты зоопарка Сан-Диего.