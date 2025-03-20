Видео Достал своего питона: грабители проявили редкую изобретательность

Власти округа Мэдисон опубликовали кадры с камер наблюдения в социальных сетях, надеясь получить информацию о подозреваемых.

По имеющейся информации, двое мужчин и две женщины вошли в продовольственный магазин Citgo и украли CBD-масло (каннабидиол, используется как противовоспалительное и обезболивающее средство – ред.) на сумму около 400 евро.

Согласно данным полиции, злоумышленники скрылись на четырехдверном седане, багажник которого был закреплен резиновыми ремнями, сообщает People.​

«Они просто размахивали змеями»

Сотрудник магазина Майюр Равал рассказал местному телеканалу WREG-TV, что в тот момент находился в магазине вместе со своим братом.

Он описал, как подозреваемые размахивали питонами и даже положили их на прилавок.

Равал вспомнил, что одна змея была белой, а другая – то ли коричневой, то ли пестрой.

По его словам, преступники, вероятно, украли бы еще больше, если бы в магазине не было так много людей.

«Они припарковали машину прямо перед входом, - рассказал он. - Думаю, это было тщательно спланировано. Змея – это ведь тоже оружие, вы же понимаете».

Питоны – тихие, но опасные

Питоны – это неядовитые змеи, которые могут достигать длины от полуметра до десяти метров и весить до 115 килограммов.

«Они убивают свою жертву удушением, обвиваясь вокруг нее и сдавливая, пока та не задохнется», – предупреждают специалисты зоопарка Сан-Диего.