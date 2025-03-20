Полиция просит помощи в установлении личности мужчины, подозревающегося в серьезном нарушении общественного порядка в развлекательном заведении в центре Пярну.
Полиция просит помощи в установлении личности подозреваемого в преступлении
На внутренней стороне правого предплечья подозреваемого вытатуированы имена «Робин» и «Грегор».
Всех, кто узнал изображенного на фотографиях человека, просят связаться со следователем Пярнуского отделения полиции Викторией Вирытш (телефон: 444 6665; viktoria.virots@politsei.ee).