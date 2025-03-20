Певкур: Эстония должна как можно скорее приступить к производству боеприпасов

Однако по результатам предварительных консультаций может поступить и больше предложений. Интерес к производству боеприпасов проявили как представители отечественной оборонной промышленности, так и всемирно известные компании.

«Уже на этапе планирования оборонного промышленного парка мы начали подбирать компании для него. Целью было и остается скорейшее развитие парка для производства боеприпасов, взрывчатки и взрывчатых веществ. Для этого мы параллельно проводили всевозможные действия, чтобы сэкономить время и сохранить темпы. До сих пор не было никаких сбоев, и мы все еще находимся на пути к тому, чтобы начать производство снарядов в Эстонии не позднее конца 2026 или начала 2027 года», - сказал министр обороны Ханно Певкур.

По словам министра, с самого начала был сделан осознанный выбор в пользу поиска производителя боеприпасов в Эстонии через конкуренцию на международном рынке, так как это наиболее прозрачный путь для предприятий.

«Я встречался со многими заинтересованными лицами, которые хотели бы организовать производство боеприпасов в Эстонии. Мой сигнал был четким - мы сделаем это на рыночных условиях, у каждого будет возможность участвовать, и мы готовы создать необходимую инфраструктуру и закупать боеприпасы для Сил обороны Эстонии», - добавил министр.