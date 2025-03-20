В начале апреля государство объявит международный тендер на поиск производителя артиллерийских снарядов, боеприпасов и другой оборонной продукции для нового оборонного промышленного парка и рассчитывает получить не менее трех заявок на производство боеприпасов.
Певкур: Эстония должна как можно скорее приступить к производству боеприпасов
Однако по результатам предварительных консультаций может поступить и больше предложений. Интерес к производству боеприпасов проявили как представители отечественной оборонной промышленности, так и всемирно известные компании.
«Уже на этапе планирования оборонного промышленного парка мы начали подбирать компании для него. Целью было и остается скорейшее развитие парка для производства боеприпасов, взрывчатки и взрывчатых веществ. Для этого мы параллельно проводили всевозможные действия, чтобы сэкономить время и сохранить темпы. До сих пор не было никаких сбоев, и мы все еще находимся на пути к тому, чтобы начать производство снарядов в Эстонии не позднее конца 2026 или начала 2027 года», - сказал министр обороны Ханно Певкур.
По словам министра, с самого начала был сделан осознанный выбор в пользу поиска производителя боеприпасов в Эстонии через конкуренцию на международном рынке, так как это наиболее прозрачный путь для предприятий.
«Я встречался со многими заинтересованными лицами, которые хотели бы организовать производство боеприпасов в Эстонии. Мой сигнал был четким - мы сделаем это на рыночных условиях, у каждого будет возможность участвовать, и мы готовы создать необходимую инфраструктуру и закупать боеприпасы для Сил обороны Эстонии», - добавил министр.
«Интерес к созданию оборонного промышленного парка в Эстонии очень велик. Об этом свидетельствует тот факт, что в ноябре прошлого года в консультациях приняли участие более 20 компаний. Поэтому у нас есть основания для оптимизма, что нам удастся выбрать как минимум трех, а возможно, и больше претендентов, которые хотели бы производить боеприпасы в Эстонии, - сказал специальный советник Министерства обороны по вопросам развития оборонной промышленности Индрек Сирп. - Мы разместим разных производителей, и если одной территории будет недостаточно, мы сможем использовать другую территорию».
Компании представят свои предложения не позднее середины мая, а решения будут приняты в июне. Государство создаст оборонный промышленный парк со всей инфраструктурой, а компании смогут разместить в нем свое производство. Цель - запустить производство к концу 2026 года или, самое позднее, в начале 2027 года. Аналогичными темпами развивается производство боеприпасов и в других странах Балтии: в 2026 году планируется начать производство зарядов в Латвии, а в начале 2027 года - снарядов в Литве.
«Преимущество Эстонии перед ее южными соседями заключается в том, что в то время как они ударили по рукам с одним крупным поставщиком, эстонский подход с конкуренцией и конкурсами позволяет нам иметь несколько различных производителей, что диверсифицирует наш производственный портфель и обеспечивает компетентность и надежность поставок для производства различных видов боеприпасов. Как показывает практика, выбранные пути различны, но к реальному производству боеприпасов мы придем в одно и то же время», - сказал Сирп.
В то же время Эстония уже провела успешный мини-конкурс на производство боеприпасов. Договор с производителем уже подписан, и боеприпасы начнут производиться уже этим летом. Компания OÜ Nitrotol, производящая различные виды зарядов и мин, начнет работу в так называемом мини-промышленном парке на авиабазе Эмари.
Другим предприятиям, участвовавшим в мини-конкурсе, также было предложено решение начать собственное производство боеприпасов, и пока один из участников будет подавать заявку на крупный оборонный промышленный парк, переговоры о заключении договора с другим участником достигли финальной стадии, чтобы и они могли начать производство малокалиберных боеприпасов, особенно патронов, в Эстонии уже в этом году.
Правительство также приняло решение о создании военного завода по производству взрывчатых веществ с участием эстонского государства.