С 1 апреля повысится средний размер пенсии по старости

Государство пересчитывает пенсии каждую весну, чтобы они соответствовали изменениям в зарплате и ценах.

«Пожилые люди Эстонии заслуживают безопасности и достойной старости. Ежегодная индексация пенсий помогла сделать пенсионную систему устойчивой и помочь пожилым людям справиться с ростом стоимости жизни», - сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Доходы пожилых людей Эстонии являются одними из самых низких в Европе. В 2023 году медианный чистый доход людей в возрасте 65 лет и старше, поделенный на медианный чистый доход людей трудоспособного возраста, в Эстонии составил 55%, а в среднем по Европейскому союзу - 86%. К 2024 году этот показатель в Эстонии вырос до 61%.

Сигне Рийсало добавила, что в последние годы пенсии регулярно повышаются: в 2023 году на 13,9%, а в прошлом году - на 10,6%. «Чтобы улучшить положение пожилых людей, правительство также ввело более высокий порог освобождения от подоходного налога для пенсионеров, который составляет 776 евро», - сказала Рийсало.

После индексации народная пенсия составит 393 евро. Базовый компонент пенсии составит 377 евро, а ежегодная индексация - десять евро. В этом году индексация пенсий обойдется более чем в 124,5 млн евро и проиндексирует пенсии примерно 325 000 пенсионеров.

В этом году не облагаемый налогом доход для пенсионеров по старости установлен на уровне 776 евро в месяц, независимо от их дохода. Если пенсия превышает 776 евро, подоходным налогом будет облагаться только сумма превышения. С января подоходный налог будет удерживаться по ставке 22% вместо 20%. Подоходный налог будет удерживаться с пенсий, пособий по потере кормильца, оплаты отпуска по уходу за ребенком и родительских пособий.

С 1 апреля каждого календарного года государственные пенсии будут индексироваться на индекс, значение которого зависит от 20% годового роста индекса потребительских цен и 80% годового роста поступления пенсионной страховой части социальных взносов. Пенсионный индекс также используется для индексации дневной нормы пособия по безработице, выплачиваемого кассой страхования от безработицы, а также для индексации компенсаций за несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания.

С 1 апреля дневная ставка пособия по нетрудоспособности составит 21,74 евро, при частичной нетрудоспособности пособие будет составлять 57% от действующей дневной ставки, в среднем 371 евро в месяц, а при нетрудоспособности на производстве - 100% от действующей дневной ставки, в среднем 652 евро в месяц.