В Турции после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу вспыхнули протесты

Протесты начались, несмотря на распоряжение губернатора провинции Стамбул запретить уличные акции в ближайшие четыре дня и присутствие большого количества сотрудников полиции по всему городу.

Полицейские окружили мэрию, перекрыли часть дорог и центральную площадь Таксим. Протестующие собрались возле мэрии, отдела полиции, где содержится Имамоглу, в Стамбульском университете и других местах.

«То, что произошло, - попытка переворота, - заявил лидер Республиканской народной партии Озгюр Озель в своей речи перед собравшимися у здания мэрии. - У Экрема Имамоглу не отнимают свободу быть кандидатом [в президенты], у этой нации отнимают свободу избирать его».

Супруга мэра Дилек Имамоглу назвала его задержание «целенаправленной политической операцией, направленной на устранение будущего президента Турции». «Это прямой удар по нации, и мы будем бороться», - заявила она.

Полиция еще утром в среду усилила меры безопасности возле мэрии Стамбула. Фото: Getty Images

Поступали сообщения о столкновениях. Судя по кадрам с места событий, полиция применила спецсредства для разгона студентов на территории Стамбульского университета, которые протестовали против решения учебного заведения аннулировать диплом Имамоглу о высшем образовании.

Решение было принято незадолго до ареста политика; отсутствие высшего образования не позволяет ему официально выдвигаться кандидатом в президенты.

Ожидалось, что на съезде Республиканской народной партии в ближайшее воскресенье Экрема Имамоглу объявят кандидатом от оппозиции на выборах президента, которые должны пройти в 2028 году (досрочные выборы могут состояться в ноябре 2027 года).

Акция протеста в центре Анкары. Фото: Getty Images