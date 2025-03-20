В ноте говорится, что Эстония неоднократно предлагала различные варианты конструктивного сотрудничества, которые были отвергнуты Россией. На основании этого Эстония делает вывод, что по вопросу инцидента 2024 года сторонам не удастся достичь соглашения. В ноте также подчеркивается, что территория Эстонии является неприкосновенной и удаление буев из эстонских вод недопустимо. Кроме того, Эстония вновь требует вернуть незаконно изъятые буи.