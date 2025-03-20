Министерство иностранных дел Эстонии вызвало в четверг, 20 марта, представителя посольства России, чтобы передать дипломатическую ноту в связи с прошлогодним инцидентом, когда российская сторона незаконно удалила буи с реки Нарвы.
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ИНЦИДЕНТ НА РЕКЕ НАРВЕ ⟩ Эстония передала России дипломатическую ноту (4)
В ноте говорится, что Эстония неоднократно предлагала различные варианты конструктивного сотрудничества, которые были отвергнуты Россией. На основании этого Эстония делает вывод, что по вопросу инцидента 2024 года сторонам не удастся достичь соглашения. В ноте также подчеркивается, что территория Эстонии является неприкосновенной и удаление буев из эстонских вод недопустимо. Кроме того, Эстония вновь требует вернуть незаконно изъятые буи.