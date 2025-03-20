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ИНЦИДЕНТ НА РЕКЕ НАРВЕ Эстония передала России дипломатическую ноту (4)

Перевод: Сергей Светлов
Обновлено 20 марта 2025, 15:37
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По словам начальника Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эгерта Беличева, в четверг ночью эстонские пограничники наблюдали, как российская пограничная служба убирала установленные на реке Нарва пограничные буи, но не стали физически вмешиваться, чтобы избежать эскалации ситуации.
По словам начальника Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эгерта Беличева, в четверг ночью эстонские пограничники наблюдали, как российская пограничная служба убирала установленные на реке Нарва пограничные буи, но не стали физически вмешиваться, чтобы избежать эскалации ситуации. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало в четверг, 20 марта, представителя посольства России, чтобы передать дипломатическую ноту в связи с прошлогодним инцидентом, когда российская сторона незаконно удалила буи с реки Нарвы.

В ноте говорится, что Эстония неоднократно предлагала различные варианты конструктивного сотрудничества, которые были отвергнуты Россией. На основании этого Эстония делает вывод, что по вопросу инцидента 2024 года сторонам не удастся достичь соглашения. В ноте также подчеркивается, что территория Эстонии является неприкосновенной и удаление буев из эстонских вод недопустимо. Кроме того, Эстония вновь требует вернуть незаконно изъятые буи.

Учитывая предстоящий навигационный сезон, Эстония уведомила российскую сторону о намерении вновь установить буи в текущем году. Согласно сложившейся практике, этим вопросом на практическом уровне займутся пограничные представители сторон. В ноте также сообщается, что Эстония стремится конструктивно решить вопрос установки буев.

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