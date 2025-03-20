Рийсало: индексация необходима нынешним пенсионерам

Министр социальной защиты Сигне Рийсало отметила, что в будущем помочь людям справиться в пожилом возрасте материально должны вторая и третья пенсионные ступени, а также личные инвестиции, однако нынешним пенсионерам было сложно обеспечить себе такую поддержку, поскольку трудовой стаж многих из них пришелся на советский период. «Именно поэтому для нынешних пенсионеров индексация пенсий необходима», - подчеркнула Рийсало.