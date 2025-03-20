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Рийсало: индексация необходима нынешним пенсионерам

Перевод: Валерия Ермакова
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Министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Министр социальной защиты Сигне Рийсало. Фото: Madis Veltman

Министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ) заявила на пресс-конференции правительства, что без индексации пенсий нынешним пожилым людям было бы трудно справляться, поскольку наши пенсии по сравнению с другими европейскими странами являются низкими.

Министр социальной защиты Сигне Рийсало отметила, что в будущем помочь людям справиться в пожилом возрасте материально должны вторая и третья пенсионные ступени, а также личные инвестиции, однако нынешним пенсионерам было сложно обеспечить себе такую поддержку, поскольку трудовой стаж многих из них пришелся на советский период. «Именно поэтому для нынешних пенсионеров индексация пенсий необходима», - подчеркнула Рийсало.

Министр сообщила, что правительство утвердило государственный пенсионный индекс на 2025 год, благодаря которому с 1 апреля средняя пенсия по старости увеличится на 5,7 процента, или на 43 евро, с сегодняшних 774 до 817 евро, а народная пенсия - до 393 евро в месяц.

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