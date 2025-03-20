Польша потратила около 83 миллионов долларов на спутниковую связь Starlink для Украины, сообщило сегодня Министерство юстиции и цифровых технологий после острого обмена репликами между владельцем Starlink Илоном Маском и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
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Польша: мы потратили 83 миллиона долларов на Starlink для Украины
Близкий союзник президента США Дональда Трампа Илон Маск заявил, что если отключить сервис Starlink в Украине, «весь фронт рухнет».На это глава МИД Польши Радослав Сикорский ответил, что за Starlink для Украины платит польское Министерство цифровизации по цене около 50 миллионов долларов в год.