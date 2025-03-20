Польша раскрыла, сколько она потратила на Starlink для Украины

Близкий союзник президента США Дональда Трампа Илон Маск заявил, что если отключить сервис Starlink в Украине, «весь фронт рухнет».На это глава МИД Польши Радослав Сикорский ответил, что за Starlink для Украины платит польское Министерство цифровизации по цене около 50 миллионов долларов в год.