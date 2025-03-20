«Официальные заявки на участие в тендере Центра управления государственными лесами (RMK), который связан с поставками древесины для поддержки строительства завода по биохимической переработке древесины, вовремя подали три компании: VKG Fiber OÜ, Horizon Tselluloosi ja Paberi AS и Biojet AS», - сообщил пресс-службы RMK Прийт Лутс.
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Битва за древесину: тендер RMK пройдет без двух крупных компаний
Центр управления государственными лесами (RMK) сообщил, что из пяти предприятий, претендовавших на крупный договор на поставку древесины, осталось три, из которых на следующей неделе по итогам тендера будут выбраны два победителя.