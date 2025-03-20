Битва за древесину: тендер RMK пройдет без двух крупных компаний

Центр управления государственными лесами (RMK) сообщил, что из пяти предприятий, претендовавших на крупный договор на поставку древесины, осталось три, из которых на следующей неделе по итогам тендера будут выбраны два победителя.

При этом две другие компании - Fibenol OÜ, владеющая экспериментальным заводом по древесной химии в Имавере (ее основной владелец - предприниматель Рауль Кирьянен), и Power2X B.V., которая предположительно собирается строить в Пярну крупный завод по производству метанола, решили не подавать заявки.