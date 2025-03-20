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Битва за древесину: тендер RMK пройдет без двух крупных компаний

Перевод: Валерия Ермакова
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Предприниматель Рауль Кирьянен.
Предприниматель Рауль Кирьянен. Фото: Madis Veltman

«Официальные заявки на участие в тендере Центра управления государственными лесами (RMK), который связан с поставками древесины для поддержки строительства завода по биохимической переработке древесины, вовремя подали три компании: VKG Fiber OÜ, Horizon Tselluloosi ja Paberi AS и Biojet AS», - сообщил пресс-службы RMK Прийт Лутс.

Центр управления государственными лесами (RMK) сообщил, что из пяти предприятий, претендовавших на крупный договор на поставку древесины, осталось три, из которых на следующей неделе по итогам тендера будут выбраны два победителя.

При этом две другие компании - Fibenol OÜ, владеющая экспериментальным заводом по древесной химии в Имавере (ее основной владелец - предприниматель Рауль Кирьянен), и Power2X B.V., которая предположительно собирается строить в Пярну крупный завод по производству метанола, решили не подавать заявки.

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