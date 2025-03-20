Полиция просит помощи в установлении личности человека, который 7 марта украл два пистолета-краскораспылителя в магазине на улице Метса в Валга.
НУЖНА ПОМОЩЬ ⟩ Полиция устанавливает личность подозревающегося в краже
7 марта около 16:30 мужчина вошел в магазин на улице Метса в Валга, взял со стеллажей перед прилавком два пистолета-краскораспылителя и сразу покинул магазин. В связи с инцидентом и для установления точного ущерба полиция возбудила уголовное дело.
На воре была маска, куртка цвета хаки с капюшоном, темные рабочие штаны и черные кроссовки Nike.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о человеке на фото или о самом происшествии, сообщить по телефону 5343 5613 или по электронной почте taavi.laul@politsei.ee.