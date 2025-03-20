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НУЖНА ПОМОЩЬ Полиция устанавливает личность подозревающегося в краже

Перевод: Сергей Светлов
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Подозреваемый в краже.
Подозреваемый в краже. Фото: PPA

Полиция просит помощи в установлении личности человека, который 7 марта украл два пистолета-краскораспылителя в магазине на улице Метса в Валга.

7 марта около 16:30 мужчина вошел в магазин на улице Метса в Валга, взял со стеллажей перед прилавком два пистолета-краскораспылителя и сразу покинул магазин. В связи с инцидентом и для установления точного ущерба полиция возбудила уголовное дело.

На воре была маска, куртка цвета хаки с капюшоном, темные рабочие штаны и черные кроссовки Nike.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о человеке на фото или о самом происшествии, сообщить по телефону 5343 5613 или по электронной почте taavi.laul@politsei.ee.

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