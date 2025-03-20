СОВМЕСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ «Подарок» Певкура жителям Тапа: миллионы тонут, а политики – нет

Когда власти Тапа решили, что региону нужен роскошный бассейн, фантазии депутатов улетели далеко за границы здравого смысла. Теперь это не просто бассейн - это настоящая эстонская Атлантида. Разница лишь в том, что на этот раз на дно опустится не мифический город, а средства из карманов налогоплательщиков, пишет член волостного собрания Тапа Хейки Халлик, выражая мнение местной оппозиции и местных жителей.
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На плечи налогоплательщиков возложат значительное бремя: Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) будет ежегодно выделять на водный комплекс 671 000 евро, а за 20 лет эта сумма превысит 13,4 миллиона евро. Дополнительно волость Тапа обязана ежегодно выплачивать 549 000 евро, что за тот же период составит более 10,98 миллиона евро.
Если учесть прогнозируемый рост индекса потребительских цен (THI), общая стоимость проекта может возрасти примерно до 39,9 миллиона евро. При этом остается неясным, насколько такая огромная сумма оправдана с точки зрения общественных интересов. Если бассейн в первую очередь предназначен для нужд союзных войск и Министерства обороны, то почему местное самоуправление должно нести столь серьезную финансовую нагрузку?
Непомерно масштабное и непрактичное решение
Согласно условиям тендера, плавательные дорожки в бассейне в Тапа должны находится в использовании 3375 часов в год. Однако анализ показывает, что реальная потребность местных жителей и школ как минимум в 2,5 раза меньше.
Как получилось, что цифры оказались завышены? На этот вопрос до сих пор никто не смог ответить: необходимые документы либо отсутствуют, либо их намеренно скрывают. Реальная потребность детских садов и школ в бассейне настолько мала, что возникает закономерный вопрос: не была ли загрузка бассейна искусственно завышена, чтобы оправдать большие расходы и обеспечить прибыль частной компании?
Проект продвигали без учета альтернативных решений. Между тем в волости уже есть спортивные и тренажерные залы, а также бассейн в Тамсалу, который ежегодно получает 245 000 евро поддержки, но задействован не в полной мере. Разве не разумнее было бы задействовать уже существующую инфраструктуру, вместо того чтобы возводить дорогостоящий бетонный монумент?
Предвыборные обещания vs. реальность: кто заплатит?
Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего это неправда. В проекте бассейна в Тапа явно прослеживается предвыборное обещание представителя Центристской партии, председателя волостного собрания Максима Бученкова. Его цель, похоже, заключается больше в политическом пиаре, чем в удовлетворении реальных потребностей сообщества. Его предыдущее образование и опыт работы, вероятно, связаны с временами правления Эдгара Сависаара в мэрии Таллинна, где финансирование крупных проектов и движение денег были отдельной наукой. Похоже, именно там Максим освоил искусство впечатлять громкими обещаниями, умело обходя вопрос о том, кто на самом деле за это заплатит.
Партия реформ, в свою очередь, пообещала избирателям обновить центральную площадь Тапа за четыре миллиона евро. Если оба проекта будут реализованы, это, безусловно, будет выглядеть красиво, но только до тех пор, пока не придут счета. Избиратели пока могут не осознавать, что за эту красоту придется платить из их кармана, и эта финансовая нагрузка останется с ними на десятилетия.
Для политиков это, конечно, не проблема: главное, чтобы на бумаге все выглядело хорошо и были красивые фотографии с церемонии открытия. А кто заплатит? Как всегда, местные налогоплательщики, которым просто не рассказывают всей правды.
Кому это выгодно?
Конечно, здесь важен и политический аспект. Разве не любопытно, что срочность проекта и решения о его финансировании совпадают с тем, что министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) баллотировался в 2023 году в Рийгикогу именно от округа Ляэне-Вирумаа, в который входит и волость Тапа?
Совпадение? Или это просто «подарок» местным жителям, оплаченный из наших карманов? Если посмотреть на ситуацию шире, становится очевидно, что речь идет о разборках важных людей. Ведь не только Певкур принимал решения о финансировании, в этом процессе сыграл свою роль и определенный человек - Кусти Сальм. Однако, когда депутаты запросили официальный документ о решении министерства, они так и не получили ответа. Им объяснили, что это секретная информация. Так подписало ли Министерство обороны это решение или нет?
Согласно рассказам местных политиков, он якобы проявил щедрость и был готов выделить дополнительное финансирование из так называемого фонда мягких ценностей Министерства обороны - разумеется, по указанию Ханно?
А что будет дальше? Черная кошка уже перебежала дорогу, и спектакль начинается! Однако с нашей точки зрения важен только один аспект - справедливое использование средств налогоплательщиков и обоснованная необходимость финансирования. Ничего больше. Любительский театр - это, конечно, весело, но пусть уж играют за свой счет, а не за наши деньги.
Этот проект - не просто очередное спортивное сооружение, а грандиозный памятник политическим амбициям и предвыборным обещаниям, который возведут на деньги налогоплательщиков. Вместо поиска наиболее разумного решения решили пойти по пути наибольших трат.