Предвыборные обещания vs. реальность: кто заплатит?

Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего это неправда. В проекте бассейна в Тапа явно прослеживается предвыборное обещание представителя Центристской партии, председателя волостного собрания Максима Бученкова. Его цель, похоже, заключается больше в политическом пиаре, чем в удовлетворении реальных потребностей сообщества. Его предыдущее образование и опыт работы, вероятно, связаны с временами правления Эдгара Сависаара в мэрии Таллинна, где финансирование крупных проектов и движение денег были отдельной наукой. Похоже, именно там Максим освоил искусство впечатлять громкими обещаниями, умело обходя вопрос о том, кто на самом деле за это заплатит.

Партия реформ, в свою очередь, пообещала избирателям обновить центральную площадь Тапа за четыре миллиона евро. Если оба проекта будут реализованы, это, безусловно, будет выглядеть красиво, но только до тех пор, пока не придут счета. Избиратели пока могут не осознавать, что за эту красоту придется платить из их кармана, и эта финансовая нагрузка останется с ними на десятилетия.

Для политиков это, конечно, не проблема: главное, чтобы на бумаге все выглядело хорошо и были красивые фотографии с церемонии открытия. А кто заплатит? Как всегда, местные налогоплательщики, которым просто не рассказывают всей правды.

Кому это выгодно?