Евросоюз может отсрочить введение ответных пошлин на товары из США

В конфликте с администрацией президента США Дональда Трампа вокруг торговых рестрикций Евросоюз рассматривает возможность отсрочки ответных пошлин на американские товары.

Тем самым у Брюсселя появится возможность провести дополнительные консультации с 27 странами ЕС по данному вопросу, заявил в четверг, 20 марта, выступая в Европарламенте, комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович.

«Это предоставило бы нам и больше времени для переговоров с нашими американскими партнерами», - добавил он.

До сих пор предполагалось, что Брюссель введет ответные штрафные сборы на продукцию из США в два этапа: в начале апреля должны вступить в силу пошлины общим объемом около 4,5 млрд евро, 13 апреля - еще на 18 млрд евро.

По словам Шефчовича, возможно объединение этих двух этапов.

Торговый конфликт США и ЕС

В середине марта вступили в силу пошлины США на импорт стали и алюминия в размере 25 процентов для Канады, ЕС и всех других торговых партнеров США.

В ответ Еврокомиссия заявила о введении с 1 апреля ответных пошлин на некоторые категории американских товаров, включая джинсы, виски и мотоциклы.

В частности, виски из США предполагается обложить 50-процентным сбором.

При этом в Брюсселе подчеркивают, что «готовы работать с администрацией США» для поиска решения и отменить меры в любое время.

После этого Дональд Трамп пригрозил ЕС введением в ответ пошлин на вино, шампанское, виски и другие алкогольные напитки в размере 200 процентов.

От этих мер сильнее других пострадала бы Франция, на которую приходится 40 процентов в общем показателе винного экспорта ЕС.

Между тем, в последнее время в странах ЕС призывают избежать дальнейшей эскалации торгового конфликта путем введения контрмер.

В частности, премьер-министр Франции Франсуа Байру выразил сомнения относительно целесообразности планируемых штрафных сборов за американский виски.

Премьер Италии Джорджа Мелони также усомнилась в целесообразности продолжения спирали взаимных штрафных мер.