Как отличить вора от невинного покупателя: объясняет охранная фирма

По словам Юхана Айа, опытные охранники зачастую определяют потенциальных магазинных воров по внешнему виду, взгляду и поведению. В этом году охранникам пришлось пресекать попытки краж более чем в полтора раза чаще, чем в прошлом, рассказывает он.

В магазинах обычно ведется наблюдение на нескольких уровнях – как непосредственно в зале, так и из центра видеоконтроля. «Многих профессиональных воров вычисляют именно операторы видеонаблюдения, так как они на этом специализируются», - поясняет Айа.

Группы из двух-трех человек чаще всего крадут товары, которые легче продать. Они перемещаются по всей Эстонии, меняя города.

«Если посетитель магазина задерживается не там, где нужно, хотя бы на секунду-две, оператор это заметит», - дополняет картину глава отдела охранных услуг Viking Security.

Человек, интересующийся техникой, по словам Айа, может просто смотреть прямо на камеру, но для воров характерен именно косой, настороженный взгляд.

«Операторы даже называют его воровским взглядом. Иногда говорят: "Ага, попался!"» - описывает эксперт типичную ситуацию.

Также охрана обращает внимание на поведение. «Не хочу раскрывать детали, но есть микродвижения, которые кажутся неестественными. Обычный человек их может не заметить, но для нас они являются сигналом», - объясняет Юхан Айа.

По его словам, в кино преступников часто изображают в черно-белых полосатых кофтах и масках, однако по одежде вычислить вора невозможно. «Есть такие, у кого буквально на лбу написано, что он вор, но это редкость. Профессиональные воры, наоборот, стараются выглядеть максимально обычно», - отмечает Айа.

Разумеется, некоторые детали во внешности все же могут их выдать, однако главная подсказка для охраны - это поведение посетителя.

Какие необычные места используют преступники, чтобы спрятать украденное, и чем отличаются воры в Тарту и Таллинне - подробнее об этом в программе Kuku Raadio!