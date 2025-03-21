Гражданин Италии, получивший от Путина российский паспорт, не смог вывезти дрон из Эстонии. Rus.Postimees узнал, что этот человек тесно связан с российской пропагандой, регулярно посещает оккупированные территории Украины и распространяет в ЕС подсанкционные материалы.

Российские государственные медиа в среду, 19 марта, распространили несколько сообщений о проблемах мужчины по имени Андреа Лучиди, с которыми он якобы столкнулся при попытке выехать из Эстонии в Россию. Уроженец Италии с 2022 года жил в РФ. В январе 2024 года этот мужчина, который «работает в Донбассе», получил российский паспорт, отмечали СМИ РФ.