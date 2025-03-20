Захватывающе, но без сенсаций: четыре ключевых момента в опубликованных «файлах Кеннеди»

«Это очень хорошо, что правительство опубликовало эти документы, даже если в них все еще содержится кое-какое вымарывание», - сказал он.

В одном из документов подробно описывается использование флюороскопического сканирования (использование рентгеновских лучей для получения изображений внутренней части объекта). Этот метод был разработан для обнаружения скрытых микрофонов, которые могли использоваться для прослушивания офисов ЦРУ.

В другом документе ЦРУ описывает систему секретной маркировки и идентификации телефонных будок общественного пользования с использованием краски, видимой только в ультрафиолетовом свете.

Памятка также примечательна тем, что в ней фигурирует имя Джеймса Маккорда - человека, который позже прославился как один участников проникновения в Уотергейтский комплекс, что положило начало скандалу, приведшему к отставке президента Ричарда Никсона.

Воскрешение старых теорий

После этой публикации в интернете начали распространяться заявления о том, что документы раскрывают новые подробности давно предполагаемых заговоров против Кеннеди, хотя некоторые из таких «разоблачений» были неоднократно обнародованы ранее.

Речь идет в том числе о сообщениях, касающихся Гэри Андерхилла - агента военной разведки времен Второй мировой войны, который утверждал, что за убийством Кеннеди стояла группа агентов ЦРУ. Эта теория была открыто опубликована в журнале «Рампартс» в 1967 году. Смерть Андерхилла в 1964 году была признана самоубийством, но журнал поставил под сомнение и это.