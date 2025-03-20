Маклер предупреждает: оценка жилья не всегда отражает его рыночную стоимость

«Несколько лет назад, когда рынок недвижимости переживал бум, цены стремительно росли и опережали данные в оценочных актах. В итоге покупателю приходилось покрывать разницу из собственного кармана. Такая ситуация нередко возникала при покупке квартир в новых проектах или объектов с дорогой мебелью. Из-за этих расхождений сделки зачастую срывались», - рассказывает Эгон Юхансон.

Сейчас же сложилась обратная ситуация: из-за использования данных прошлых сделок оценочные акты часто указывают более высокую стоимость, чем реальная рыночная цена жилья.

Кроме того, продажи занимают больше времени, и проблема устаревших оценок становится еще острее.

Цена определяется спросом, а не актом

«Нередко продавцы начинают с цены, указанной в оценочном акте, но сталкиваются с полным отсутствием интереса и вынуждены снижать стоимость. Я рекомендую ориентироваться на реальную ситуацию на рынке и консультироваться со специалистом. Оценочный акт - всего лишь информационный документ, а конечную цену определяет соглашение между продавцом и покупателем», - подчеркивает Юхансон.

Таким образом, наличие оценочного акта не является обязательным при продаже.

Однако он остается необходимым при оформлении кредита, поскольку показывает, насколько объект ликвиден и соответствует ли его стоимость той сумме, которую банк готов предоставить в заем.

Как предсказывает эксперт, в этом году цены в оценочных актах и на реальном рынке начнут выравниваться, так как после падения рынок стабилизировался.