Одна из комиссий Рийгикогу поддерживает изменение автоналога, другая – его полную отмену

Председатель конституционной комиссии Хендрик Йоханнес Террас («Ээсти 200») заявил через пресс-службу Рийгикогу, что комиссия согласилась с позицией канцлера юстиции и единогласно пришла к выводу, что на пленарном заседании необходимо привести законы в соответствие с Конституцией.

Финансовая комиссия рассмотрит предложение канцлера юстиции снова на следующей неделе, но, по словам члена комиссии Марта Вырклаэва (Партия реформ), в комиссии также наблюдается консенсус по этому вопросу.

«Мы согласны с канцлером юстиции, что требование уплаты налога на моторные транспортные средства за целый год в случае уничтожения или, например, угона автомобиля может противоречить Конституции и затрагивать чувство справедливости граждан. Поэтому мы считаем правильным внести соответствующие изменения в законодательство», - сказал Вырклаэв.

Канцлер юстиции: законы должны быть приведены в соответствие с Конституцией

По мнению канцлера юстиции Юлле Мадизе, Закон о налоге на транспортные средства и Закон о дорожном движении противоречат Конституции, поскольку в них отсутствуют положения, учитывающие случаи уничтожения имущества или его выхода из эксплуатации. Кроме того, по ее словам, в Законе о дорожном движении отсутствует ряд важных норм, регулирующих администрирование регистрационного сбора.

Мадизе объяснила в своем предложении, что если автомобиль регистрируется в течение календарного года, то автоналог необходимо платить за оставшиеся до конца года дни. Однако если транспортное средство, например, уничтожается в первый день года, налог взимается за весь год несмотря на то, что самого облагаемого налогом имущества больше не существует.

«Если человек может позволить себе купить новый автомобиль, ему придется заплатить налог за имущество, которого у него больше нет, а также за имущество, которым он владеет. Если имущество фактически не существует, например, оно уничтожено или утеряно, то объект налогообложения отсутствует. В случае уничтожения имущества также невозможно вернуть вторую часть автоналога - регистрационный сбор», - написала она.

В то же время, по словам канцлера юстиции, регистрационный сбор можно вернуть, если транспортное средство вывезено за границу.

«В обоих случаях технически возможно избежать налогообложения уничтоженного имущества: аналогичные расчеты уже применяются при налогообложении транспортного средства, зарегистрированного в середине года, и при его вывозе за границу. Если государство может начислить дополнительный налог, то расчет налога на основе количества дней возможен, но если сумма налога должна быть уменьшена, то законом такой расчет не предусмотрен», - отметила Мадизе и предложила Рийгикогу привести законы в соответствие с Конституцией.