Конституционная комиссия Рийгикогу в четверг, 20 марта, приняла решение поддержать предложение канцлера юстиции привести в соответствие с Конституцией Закон о налоге на транспортные средства и Закон о дорожном движении, которые не позволяют избежать налогообложения транспортных средств, утративших эксплуатационную пригодность или выведенных из использования в течение года. Финансовая комиссия, в свою очередь, предложила вовсе отменить этот закон.
Одна из комиссий Рийгикогу поддерживает изменение автоналога, другая – его полную отмену
Председатель конституционной комиссии Хендрик Йоханнес Террас («Ээсти 200») заявил через пресс-службу Рийгикогу, что комиссия согласилась с позицией канцлера юстиции и единогласно пришла к выводу, что на пленарном заседании необходимо привести законы в соответствие с Конституцией.
Финансовая комиссия рассмотрит предложение канцлера юстиции снова на следующей неделе, но, по словам члена комиссии Марта Вырклаэва (Партия реформ), в комиссии также наблюдается консенсус по этому вопросу.
«Мы согласны с канцлером юстиции, что требование уплаты налога на моторные транспортные средства за целый год в случае уничтожения или, например, угона автомобиля может противоречить Конституции и затрагивать чувство справедливости граждан. Поэтому мы считаем правильным внести соответствующие изменения в законодательство», - сказал Вырклаэв.
Канцлер юстиции: законы должны быть приведены в соответствие с Конституцией
По мнению канцлера юстиции Юлле Мадизе, Закон о налоге на транспортные средства и Закон о дорожном движении противоречат Конституции, поскольку в них отсутствуют положения, учитывающие случаи уничтожения имущества или его выхода из эксплуатации. Кроме того, по ее словам, в Законе о дорожном движении отсутствует ряд важных норм, регулирующих администрирование регистрационного сбора.
Мадизе объяснила в своем предложении, что если автомобиль регистрируется в течение календарного года, то автоналог необходимо платить за оставшиеся до конца года дни. Однако если транспортное средство, например, уничтожается в первый день года, налог взимается за весь год несмотря на то, что самого облагаемого налогом имущества больше не существует.
«Если человек может позволить себе купить новый автомобиль, ему придется заплатить налог за имущество, которого у него больше нет, а также за имущество, которым он владеет. Если имущество фактически не существует, например, оно уничтожено или утеряно, то объект налогообложения отсутствует. В случае уничтожения имущества также невозможно вернуть вторую часть автоналога - регистрационный сбор», - написала она.
В то же время, по словам канцлера юстиции, регистрационный сбор можно вернуть, если транспортное средство вывезено за границу.
«В обоих случаях технически возможно избежать налогообложения уничтоженного имущества: аналогичные расчеты уже применяются при налогообложении транспортного средства, зарегистрированного в середине года, и при его вывозе за границу. Если государство может начислить дополнительный налог, то расчет налога на основе количества дней возможен, но если сумма налога должна быть уменьшена, то законом такой расчет не предусмотрен», - отметила Мадизе и предложила Рийгикогу привести законы в соответствие с Конституцией.
При рассмотрении этого предложения на пленарном заседании Рийгикогу с докладами выступят канцлер юстиции, а также представители конституционной и финансовой комиссий парламента. После докладов и сессии вопросов и ответов откроются переговоры, в которых смогут выступить все члены Рийгикогу, а затем состоится голосование. Предложение канцлера юстиции будет поддержано, если за него проголосует больше депутатов, чем против. Время рассмотрения предложения определит правление Рийгикогу.
Если предложение канцлера юстиции получит поддержку на пленарном заседании, спикер Рийгикогу поручит финансовой комиссии разработать законопроект для приведения законодательства в соответствие с Конституцией.
Неразбериха в финансовой комиссии
В финансовой комиссии Рийгикогу, состоящей из 12 членов, представители Партии реформ и «Ээсти 200», имеющие шесть мест, в четверг снова пытались инициировать обсуждение предложения канцлера юстиции о признании автоналога неконституционным, но их попытки не увенчались успехом.
Вице-председатель комиссии Андрей Коробейник (Центристская партия) заявил через пресс-службу фракции центристов, что предложение уже было поддержано на внеочередном заседании во вторник, где шесть членов комиссии проголосовали за него, тогда как пять депутатов от Партии реформ и «Ээсти 200» не участвовали в заседании (кроме того, председатель комиссии, реформистка Аннели Аккерман, в это время находилась в зарубежной командировке).
Утреннее заседание финансовой комиссии в четверг оказалось коротким, поскольку половина членов комиссии отказалась утвердить повестку дня. «Коалиция под руководством председателя комиссии Аннели Аккерман дважды пыталась отменить решения, принятые на внеочередном заседании во вторник, но обе попытки провалились», - заявил Коробейник.
На внеочередном заседании во вторник финансовая комиссия, помимо поддержки мнения канцлера юстиции, также решила вынести на пленарное заседание Рийгикогу предложение о полной отмене автоналога. По словам Коробейника, коалиция пыталась отменить это решение сначала в среду, но из-за отсутствия кворума внеочередное заседание финансовой комиссии, созванное Аккерман, в тот день не состоялось.
«Сегодня (в четверг) была предпринята новая попытка в рамках очередного заседания, однако шесть членов комиссии не поддержали утверждение повестки дня, - заявил Коробейник, отметив, что комиссия по-прежнему придерживается той же позиции, что и канцлер юстиции: автоналог противоречит Конституции. - Мы считаем правильным и более справедливым, чтобы полный состав парламента смог проголосовать по этому предложению».
Он напомнил, что их партия уже в прошлом году обращала внимание на неконституционность автоналога, но тогда эта позиция не нашла поддержки. По словам Коробейника, Центристская партия также подала в суд две жалобы по этому вопросу, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.