Новым главой Международного олимпийского комитета стала Кирсти Ковентри

Ковентри набрала большинство голосов членов организации на тайном голосовании и стала первой женщиной, возглавившей МОК.

Томас Бах, который возглавляет МОК с 2013 года, покинет пост этим летом. Новый глава МОК вступит в должность 24 июня 2025 года.

Кирсти Ковентри - двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, многократная победительница и призер чемпионатов мира, неоднократная рекордсменка мира.

Членом МОК и Олимпийского комитета Зимбабве она является с 2013 года. С 2018 года она занимает пост министра спорта, отдыха, искусства и культуры Зимбабве.

Кроме победившей Ковентри, на пост главы МОК претендовали:

Глава международного велоспорта Давид Лапартьян;

Нынешний вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший;

Президент международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) Себастьян Коу;

Принц Иордании Фейсал аль-Хусейн;

Глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе;

Мультимиллионер Йохан Элиаш, возглавляющий Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда.

Кирсти Ковентри на посту президента МОК предстоит решить ряд ключевых вопросов, чтобы обеспечить дальнейший успех Олимпийских игр, организация которых - главная задача МОК.

Среди них - установление четких правил соревнований для спортсменов-трансгендеров. Этот вопрос может потенциально вызвать трения с правительством США, после того как президент Дональд Трамп отстранил спортсменов-трансгендеров от участия в соревнованиях.

Новому президенту также придется решать вопрос о будущем участии России в Играх. В 2023 году МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления.

Причиной такого решения было включение в состав ОКР олимпийских советов самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также оккупированных территорий Украины, которые Россия называет своими «новыми регионами».