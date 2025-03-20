Новым главой Международного олимпийского комитета избрана Кирсти Ковентри. Она - многократная олимпийская чемпионка и министр спорта Зимбабве.
Новым главой Международного олимпийского комитета стала Кирсти Ковентри
Ковентри набрала большинство голосов членов организации на тайном голосовании и стала первой женщиной, возглавившей МОК.
Томас Бах, который возглавляет МОК с 2013 года, покинет пост этим летом. Новый глава МОК вступит в должность 24 июня 2025 года.
Кирсти Ковентри - двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, многократная победительница и призер чемпионатов мира, неоднократная рекордсменка мира.
Членом МОК и Олимпийского комитета Зимбабве она является с 2013 года. С 2018 года она занимает пост министра спорта, отдыха, искусства и культуры Зимбабве.
Кроме победившей Ковентри, на пост главы МОК претендовали:
- Глава международного велоспорта Давид Лапартьян;
- Нынешний вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший;
- Президент международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) Себастьян Коу;
- Принц Иордании Фейсал аль-Хусейн;
- Глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе;
- Мультимиллионер Йохан Элиаш, возглавляющий Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда.
Кирсти Ковентри на посту президента МОК предстоит решить ряд ключевых вопросов, чтобы обеспечить дальнейший успех Олимпийских игр, организация которых - главная задача МОК.
Среди них - установление четких правил соревнований для спортсменов-трансгендеров. Этот вопрос может потенциально вызвать трения с правительством США, после того как президент Дональд Трамп отстранил спортсменов-трансгендеров от участия в соревнованиях.
Новому президенту также придется решать вопрос о будущем участии России в Играх. В 2023 году МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления.
Причиной такого решения было включение в состав ОКР олимпийских советов самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также оккупированных территорий Украины, которые Россия называет своими «новыми регионами».