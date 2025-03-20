С 1 апреля снизится плата за место в детских садах Таллинна

С апреля ставка для родителей таллиннских детей, посещающих муниципальные детские сады, составит 50 евро за ребенка в месяц, а для детских садов с бассейном, где ребенку гарантированы занятия плаванием, ставка составит 56 евро за ребенка в месяц. Это означает, что ставка родительского взноса уменьшится на 21,25 и 22,26 евро в месяц соответственно.

Центристская партия предложила полностью отменить плату за детские сады, но коалиционные партии не поддержали это предложение.

По мнению члена Таллиннского городского собрания и бывшего мэра Таллинна Михаила Кылварта, это решение облегчит положение семей с детьми, но на самом деле плату следовало бы отменить совсем.

«Партия реформ отказалась от одного из своих ключевых предвыборных обещаний - бесплатных мест в детских садах. Они также обещали, что город возьмет на себя содержание всех тротуаров, но, как мы увидели этой зимой, не выполнили это обещание», - сказал Кылварт.

Он отметил, что из-за экономического спада, роста цен и налогов, введенных государством, людям стало гораздо труднее сводить концы с концами, особенно семьям с детьми и пожилым людям, для которых рост расходов ощущается наиболее остро.

«Теперь те же самые партии, которые ухудшили жизнь семей с детьми, предлагают облегчение на 20 евро за деньги городских налогоплательщиков. Как мы знаем, с июля налог с оборота вырастет еще больше, что повлечет за собой рост цен», - сказал Кылварт.

«По сути, Партия реформ солгала своим избирателям и отказалась от своих обещаний. Людям были даны четкие обещания, которые должны были улучшить жизнь семей с детьми и жителей города в целом. Однако на деле были приняты прямо противоположные решения. Это говорит о том, что обещания Партии реформ были не искренним намерением сделать жизнь лучше, а средством заручиться поддержкой избирателей», - добавил он.