Николай Бенцлер покинул «Ээсти 200»

«Сегодня я решил покинуть партию “Ээсти 200”. Мы расстались спокойно и с пониманием. Дальше я продолжу работу в качестве заместителя волостного старейшины Виймси, но уже как беспартийный», - написал Бенцлер в соцсетях.

Бенцлер был членом «Ээсти 200» с февраля 2021 года. Он баллотировался на выборах в местные органы самоуправления в волостное собрание Виймси.

С ноября 2021 года он занимает должность заместителя волостного старейшины Виймси, отвечая за сферу культуры и спорта.

На парламентских выборах 2023 года он баллотировался в Рийгикогу в избирательном округе №2 (Таллинн, районы Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита), набрал 421 голос, но не был избран.

Ранее Бенцлер работал радиоведущим, в 2007-2009 годах руководил театральной студией Таллиннской Реальной гимназии в Мустамяэ, а в 2009-2012 годах - театральным кружком Северо-Эстонского общества слепых.

Также сегодня из «Ээсти 200» вышел и бывший министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало. В ближайшее время он не планирует активно участвовать в политике.​

Рийсало подтвердил, что действительно вышел из партии, и это решение не было принято на эмоциях.