СРАВНЕНИЕ Какой круиз самый дешевый, а какой – самый дорогой?

В расчет взята семья из двух взрослых и двух детей в возрасте 7 и 12 лет. Для путешествия выбран один день (в большинстве случаев) - 28 марта. Семья путешествует без автомобиля. В сравнении рассматривается однодневный круиз (за исключением маршрута Таллинн - Стокгольм) на 28 марта. Все цены включают топливный и климатический сбор ЕС.

Пассажирам, путешествующим между Таллинном и Хельсинки, а также Таллинном и Стокгольмом, при покупке билетов на паром следует учитывать существенные различия в ценах. Стоимость зависит как от выбранной судоходной компании, так и от дополнительных услуг. На первый взгляд цены на билеты могут показаться схожими, но дополнительные расходы и различия в услугах могут значительно повлиять на конечную стоимость поездки.