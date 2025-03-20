Люди часто хотят путешествовать, но если поездка планируется всей семьей, стоит тщательно обдумать, куда и на сколько времени отправиться. Postimees Tarbija сравнил два разных круизных маршрута у трех судоходных компаний, чтобы выяснить, во сколько обойдется круиз для семьи.
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СРАВНЕНИЕ ⟩ Какой круиз самый дешевый, а какой – самый дорогой?
В расчет взята семья из двух взрослых и двух детей в возрасте 7 и 12 лет. Для путешествия выбран один день (в большинстве случаев) - 28 марта. Семья путешествует без автомобиля. В сравнении рассматривается однодневный круиз (за исключением маршрута Таллинн - Стокгольм) на 28 марта. Все цены включают топливный и климатический сбор ЕС.