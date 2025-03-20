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СРАВНЕНИЕ Какой круиз самый дешевый, а какой – самый дорогой?

Перевод: Сергей Светлов
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Суда Tallink в Таллиннском порту.
Суда Tallink в Таллиннском порту. Фото: JulieStar/Shutterstock

Люди часто хотят путешествовать, но если поездка планируется всей семьей, стоит тщательно обдумать, куда и на сколько времени отправиться. Postimees Tarbija сравнил два разных круизных маршрута у трех судоходных компаний, чтобы выяснить, во сколько обойдется круиз для семьи.

В расчет взята семья из двух взрослых и двух детей в возрасте 7 и 12 лет. Для путешествия выбран один день (в большинстве случаев) - 28 марта. Семья путешествует без автомобиля. В сравнении рассматривается однодневный круиз (за исключением маршрута Таллинн - Стокгольм) на 28 марта. Все цены включают топливный и климатический сбор ЕС.

Пассажирам, путешествующим между Таллинном и Хельсинки, а также Таллинном и Стокгольмом, при покупке билетов на паром следует учитывать существенные различия в ценах. Стоимость зависит как от выбранной судоходной компании, так и от дополнительных услуг. На первый взгляд цены на билеты могут показаться схожими, но дополнительные расходы и различия в услугах могут значительно повлиять на конечную стоимость поездки.

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