Эстония прекращает признание небиометрических паспортов России

Владельцы видов на жительство Эстонии и других стран Европейского союза, которые в настоящее время используют российский небиометрический загранпаспорт, должны подать заявку на получение биометрического паспорта до 30 сентября 2025 года.

Россия выдает как биометрические, так и небиометрические загранпаспорта. Не соответствующие рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ICAO) небиометрические паспорта несут в себе различные риски безопасности. Они не содержат электронного носителя данных, что делает невозможным сравнение персональных данных владельца с информацией, записанной на чипе.

В отличие от биометрического паспорта, установить учреждение, выдавшее небиометрический паспорт, сложнее, что затрудняет выявление недействительных документов (например, выданных в оккупированных регионах).

Страны Шенгенской зоны не признают российские паспорта, выданные в оккупированных регионах, в том числе и биометрические, в качестве действительных проездных документов.

По состоянию на 20 марта 2025 года российские небиометрические паспорта не признают или признают с ограничениями Дания и Чехия.