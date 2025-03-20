Сеть алкогольных магазинов объявила о закрытии

«К сожалению, eDrinks подошла к концу своего пути», - говорится в письме, отправленном клиентам.

Компания объясняет, что сложная экономическая ситуация последних лет, постоянный рост цен, а также ограничения на продажу и распространение алкоголя повлияли на многие эстонские предприятия, в том числе и на них.

Подробнее об этом можно прочитать в Äripäev .

О ком идет речь?

Компания eDrinks OÜ была основана в 2011 году и занимается розничной продажей алкогольных напитков в специализированных магазинах, а также через интернет-магазин. Основное направление деятельности - продажа вин, пива и крепких спиртных напитков.

Согласно последнему годовому отчету, закончившемуся 30 июня 2023 года, оборот компании составил более 2,25 миллиона евро, но вместо прибыли она понесла убыток в размере 213 320 евро. Годом ранее аналогичные показатели составляли 2,64 миллиона евро и убыток в 57 214 евро соответственно.