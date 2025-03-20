ERJK начало производство в отношении Урмаса Рейнсалу

Председатель комиссии Лийса Овийр сообщила, что для тщательного анализа вопроса было решено начать официальное производство. «Обсуждение было долгим, и поскольку большинство членов комиссии посчитали, что тема требует дополнительного изучения, было принято решение о начале производства», - сказала она в интервью Postimees.

Процесс разбирательства состоит из нескольких этапов. «Административное производство - это длительный процесс, который начинается с проведения следственных действий. После получения всех ответов дело переходит в стадию рассмотрения. Обычно сначала направляется официальный запрос. Если выясняется необходимость дальнейших действий, отправляется уведомление о слушании, и в конце может быть вынесено предписание», - объяснила Овийр.