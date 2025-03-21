Дональд Трамп подписал указ, который положил начало процессу ликвидации Министерства образования США. Это было одним из его предвыборных обещаний.
«Оно не приносит нам никакой пользы». Трамп начал процесс ликвидации Министерства образования США
Подписание указа «Улучшение образовательных показателей путем расширения прав и возможностей родителей, штатов и местных сообществ» состоялось в ходе церемонии в Белом доме, куда пригласили губернаторов, представителей органов образования американских штатов и школьников.
В Овальном кабинете соорудили целый школьный класс с отдельной партой для Трампа.
«Мы собираемся закрыть его как можно скорее, — заявил президент США. — Оно не приносит нам никакой пользы».
Трамп, как и большинство республиканцев, давно призывает к закрытию министерства, однако для его полной ликвидации потребуется одобрение Конгресса, что маловероятно, отмечают корреспонденты Би-би-си в Вашингтоне.
По словам Трампа, США тратят на образовательную сферу больше денег, чем любая другая страна в мире, при этом американские школьники «находятся в конце списка по успеваемости».
«Хотя Министерство образования никого не обучает, оно содержит отдел по связям с общественностью, в котором работает более 80 сотрудников, и это обходится ему более чем в 10 млн долларов в год, — говорится в указе. — Закрытие Министерства образования даст детям и их семьям возможность вырваться из системы, которая их подводит. […] Федеральная бюрократия в образовании не работает».
На церемонии в Белом доме Трамп похвалил главу Министерства образования Линду Макмэн, которую он ранее назначил руководителем ведомства, и выразил надежду, что она станет последним министром образования. Трамп также пообещал подыскать ей другую работу в администрации.
Макмэн объявила о сокращении штата министерства вдвое после того, как вступила в должность в начале марта.
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Даже если ведомство не будет официально закрыто, администрация Трампа может сократить его финансирование и штат, как это было сделано с Агентством США по международному развитию (USAID). В подписанном в четверг указе не содержится конкретных мер.
Главе министерства Линде Макмахон предписывается «предпринять все необходимые шаги для содействия закрытию» и передать полномочия местным органам власти, «обеспечив при этом эффективное и бесперебойное предоставление услуг, программ и льгот, на которые полагаются американцы».
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