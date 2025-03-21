«Оно не приносит нам никакой пользы». Трамп начал процесс ликвидации Министерства образования США

Подписание указа «Улучшение образовательных показателей путем расширения прав и возможностей родителей, штатов и местных сообществ» состоялось в ходе церемонии в Белом доме, куда пригласили губернаторов, представителей органов образования американских штатов и школьников.

В Овальном кабинете соорудили целый школьный класс с отдельной партой для Трампа.

«Мы собираемся закрыть его как можно скорее, — заявил президент США. — Оно не приносит нам никакой пользы».

Трамп, как и большинство республиканцев, давно призывает к закрытию министерства, однако для его полной ликвидации потребуется одобрение Конгресса, что маловероятно, отмечают корреспонденты Би-би-си в Вашингтоне.

По словам Трампа, США тратят на образовательную сферу больше денег, чем любая другая страна в мире, при этом американские школьники «находятся в конце списка по успеваемости».

«Хотя Министерство образования никого не обучает, оно содержит отдел по связям с общественностью, в котором работает более 80 сотрудников, и это обходится ему более чем в 10 млн долларов в год, — говорится в указе. — Закрытие Министерства образования даст детям и их семьям возможность вырваться из системы, которая их подводит. […] Федеральная бюрократия в образовании не работает».